25 ans déjà pour Ankama. Fondé à Roubaix en 2001, le studio français derrière DOFUS, WAKFU et plus récemment WAVEN célèbrera cet anniversaire symbolique comme il se doit.

Pour ouvrir les festivités, le groupe français donne ainsi rendez-vous aux fans à Annecy avec une grande exposition consacrée à son histoire et à l'évolution de son univers transmédia. Du 19 juin 2026 au 31 janvier 2027, la Cité internationale d’animation d’Annecy accueillera ainsi l’exposition « Ankama, de l’esquisse à l’épopée. 25 ans de création ».

Ankama fête ses 25 ans avec un événement exceptionnel pour ses fans

Cette dernière reviendra donc sur les grandes étapes qui ont façonné le studio, depuis les débuts de DOFUS jusqu’au phénomène WAKFU. L’occasion pour les fans et les visiteurs de découvrir des archives inédites, des documents de production, des illustrations et autres coulisses de fabrication ayant contribué à bâtir l’un des univers importants du paysage vidéoludique français. Pour marquer le coup, Ankama organisera également une avant-première mondiale de WAVEN le 22 juin 2026, toujours à Annecy, dont voici le planning :

15h - De WAKFU à WAVEN, le début d’une nouvelle ère : projection du premier épisode de la série WAVEN en avant-première mondiale.

: projection du premier épisode de la série WAVEN en avant-première mondiale. 18h - Vernissage de l’exposition « Ankama, de l’esquisse à l’épopée » : disponible sur invitation uniquement.

: disponible sur invitation uniquement. 18h - Projection de Princesse Drago n au Haras d’Annecy, place Fontaine.

n au Haras d’Annecy, place Fontaine. 20h - Projection de DOFUS, le film : retour sur le premier long métrage d'animation de l'univers.

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