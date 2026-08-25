Animula Nook, l'Animal Crossing-like édité par Tencent, sera présent à la Gamescom 2026. Le studio fait son annonce à travers un trailer encore plus prometteur que les précédents.

Tandis qu'aucun nouvel Animal Crossing n'est confirmé chez Nintendo, la concurrence prépare ses propres jeux du genre. Le studio LilliLandia Games, avec le soutien de Tencent à l'édition, travaille actuellement sur l'adorable Animula Nook. Ce futur jeu cosy va d'ailleurs se laisser tester à la Gamescom 2026, comme l'annonce le dernier trailer.

Animula Nook dévoile ses nouveautés à découvrir pendant la Gamescom

Amateurs de jeux comme Animal Crossing, Animula Nook pourrait devenir votre futur coup de cœur. En tout cas, c'est assurément l'une des titres cosy à surveiller. Depuis sa première apparition, il a clairement conquis le public avec son esthétique absolument adorable mettant en scène de petits personnages humains dans un environnement sylvestre.

Fan ou non d'Animal Crossing, certains on déjà pu se faire une idée de la promesse de LilliLandia Games à l'occasion de l'alpha test au printemps dernier. Mais Animula Nook a encore plein de surprises en réserve. Le jeu va d'ailleurs vous permettre de découvrir, via une démo jouable, plusieurs nouveautés de gameplay et d'optimisation à la Gamescom 2026 :

Des nouveautés pour le mode photo

Encore plus de fluidité dans les animations

Un cycle jour-nuit vivant

La ville de Minietopia gagne en détails

Plus de tenues pour personnaliser son personnage

Le rendez-vous est donné avec ce nouveau trailer qui donne sacrément envie. Preuve en sont les commentaires qui traduisent déjà l'impatience des joueuses et des joueurs : « J'ai trop hâte », « Je veux y jouer maintenant ». Ça ne fait aucun doute, Animula Nook aura son public à la sortie. Il pourrait même en piquer à Nintendo si aucun Animal Crossing ne pointe le bout de son nez entre temps.

Quand sera-t-il possible de tester le futur Animal Crossing-like à la Gamescom 2026 ?

Vous pourrez donc jouer à Animula Nook cette semaine. De fait, le coup d'envoi de la Gamescom 2026 sera donné ce soir avec l'ONL, la grande conférence d'ouverture. Ensuite, la convention allemande ouvrira ses portes au public dès demain. Pour essayer la démo, voici où vous rendre :

Date : 26 au 30 août 2026

: 26 au 30 août 2026 Lieu : Koelnmesse, Cologne (Allemagne)

: Koelnmesse, Cologne (Allemagne) Hall : 08.1

: 08.1 Espace : A-051-B-050

Pour l'instant, Animula Nook n'a pas encore indiqué de date de sortie. Cependant, vous pouvez déjà ajouter le futur Animal Crossing-like à votre liste de souhait sur PC (Steam et Epic Games Store), Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et iOS.