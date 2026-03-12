Depuis le succès phénoménal rencontré par Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, un certain nombre de studios ont compris qu’il y avait sans doute une place à se faire dans le domaine. Y compris Nintendo lui-même, qui vient tout juste de sortir Pokemon Pokopia, un Animal Crossing-like d’ores et déjà très apprécié des joueurs. Mais ce dernier n’est évidemment pas seul. Tencent veut lui aussi sa part du gâteau, et s’est donc associé avec LilliLandia Games pour la création d’Animula Nook, dont un alpha test est désormais en approche.

Animula Nook arrive bientôt en alpha test sur PC

À mi-chemin entre Animal Crossing et Chérie j’ai rétréci les gosses, Animula Nook se présente comme un simulateur de vie miniature dans lequel notre personnage rétrécit et transforme son bureau en monde fantaisiste baptisé Wupa Wood. Fabriquer sa maison à partir des objets du quotidien, faire pousser des cultures géantes et personnaliser son apparence sont alors autant de tâches au cœur du gameplay du jeu, qui rappellera assurément de très bons souvenirs aux joueurs d’Animal Crossing New Horizons.

D’autant plus qu’à l’instar du jeu de Nintendo, une composante sociale est également de la partie grâce à la possibilité de rencontrer des Minies uniques, petits personnages avec lesquels il est possible de créer des liens. « Invitez-les chez vous et partagez une vie remplie de musique, de danse et de rires » indique notamment la page Steam d’Animula Nook. « Avec 8 instruments jouables, formez un petit groupe et laissez les mélodies tisser vos moments : les meilleurs souvenirs sont ceux que vous partagez ».

Le pitch vous plaît ? Cela tombe bien, puisque LilliLandia Games vous laisse alors l’opportunité d’approcher le jeu en avant-première lors d’une phase d’alpha test, qui se tiendra sur PC à partir du 19 mars prochain. Et pour y participer, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur le site officiel d’Animula Nook, de vous pré-enregistrer, et de suivre la procédure pour vous inscrire à la session. Attention toutefois, le formulaire ne restera accessible que jusqu’au 15 mars prochain à 11h (heure française). Ne tardez donc pas trop.

Quant à la nature de ce qui nous attend au cours de cet alpha test, le studio ne semble pas encore avoir souhaité entrer dans les détails. Nous avons néanmoins tout de même eu droit à une longue vidéo de plus de quatre minutes, qui donne certainement le ton des choses que l’on pourra y retrouver. Réponse la semaine prochaine. D’ici là, rappelons qu’Animula Nook sortira sur PS5, PC et Nintendo Switch 2 à une date encore non déterminée. Retrouvez également la FAQ complète de l’alpha test (en anglais) sur la page Steam du jeu.

Source : LilliLandia Games