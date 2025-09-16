Alors que les fans espèrent qu'un nouvel Animal Crossing voit prochainement le jour sur Switch 2, des détails fuitent sur le futur opus de la licence.

Certaines absences ont été particulièrement remarquées au dernier Nintendo Direct. La conférence du vendredi 12 septembre nous a donné un aperçu plutôt riche de ce qui nous attendrait sur Switch 2 dans les prochains mois. Mais, malheureusement pour de nombreux joueurs, le prochain Animal Crossing ne s'est pas présenté. Pour autant, nous avons bien quelques nouvelles à son sujet. De nouveaux leaks indiquent qu'il comporterait une fonctionnalité qui tend à se répandre.

Un Animal Crossing encore plus connecté

En 2020, Animal Crossing New Horizons, dernier opus en date de la licence, marquait un véritable précédent pour celle-ci. Il renouvelait considérablement l'expérience grâce à des mécaniques que nous n'avions jamais vues dans les anciens opus. Arrivant qui plus est à point nommé pour offrir une bulle d'oxygène pendant un confinement mondiale, le succès a été colossal.

Dès lors, c'est un public encore plus large qu'auparavant qui attend le prochain Animal Crossing avec impatience. D'autant que la sortie de la Nintendo Switch 2 attise l'envie des uns et des autres qui espèrent avoir bientôt l'occasion de revivre une expérience à la New Horizons.

Certains insiders ont déjà indiqué que la suite pourrait arriver sans trop attendre. En amont du Nintendo Direct, il a été rapporté qu'une sortie en 2026 serait envisagée. Cela doit encore être confirmé, surtout après l'absence d'Animal Crossing au dernier Nintendo Direct. Toujours est-il que le futur opus fait déjà l'objet de fuites, et ce, à plus d'un titre.

En effet, le journaliste Nick Baker aurait eu des échos à son sujet. Selon ses dires, le prochain Animal Crossing devrait marquer le retour d'une fonctionnalité déjà répandue dans les précédents épisodes. Il s'agit de l'utilisation des QR Codes, que nous connaissions jusqu'alors pour l'importation des motifs créés par la communauté.

Cette fonctionnalité est déjà très appréciée des fans de la licence. Il ne serait donc pas étonnant qu'elle fasse son retour, bien que cette information doive encore s'officialiser. Si c'est bien le cas, nous pouvons également imaginer des nouveautés. Par exemple, avoir le déploiement de l'application mobile pour The Legend of Zelda sur Nintendo Switch 2, notamment pour les QR Codes, le prochain Animal Crossing aurait toutes les chances d'en proposer autant.

