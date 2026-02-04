Vous voulez du rab d'Animal Crossing depuis sa grosse mise à jour sortie il y a quelques semaines ? On a peut-être une excellente nouvelle pour vous, surtout si vous jouez sur PC. Un gros éditeur annonçait il y a quelques mois un sérieux concurrent au jeu de Nintendo. Et dans un futur très proche, vous pourrez bientôt l'essayer gratuitement avant tout le monde.

La nouvelle avait rendu beaucoup de personnes curieuses parmi les fans d'Animal Crossing à son annonce. Le jeune studio LilliLandia Games, antenne indépendante de Tencent, a dévoilé en septembre dernier un titre nommé Animula Nook. Le jeu mêle des personnages imaginaires et un environnement interactif inspiré de la vie quotidienne. Et à lire la liste de mécaniques qu'il souhaite proposer, on se doute bien qu'il veut faire du gringue aux fans de la licence de Nintendo.

Ce concurrent d'Animal Crossing pourrait faire beaucoup de bruit

La première chose qui marque avec Animula Nook, c'est évidemment son style graphique. Le jeu met en scène des personnages rondelets dans un monde miniature, où on évolue au milieu des objets du quotidien. On peut par exemple collecter la lumière du soleil et les gouttes de pluie, et explorer tous les recoins de notre propre maison après avoir été miniaturisé.

Toutes ces ressources et ces trésors cachés ont cependant un intérêt direct en jeu. En effet, Animula Nook propose tout un système de construction dynamique pour créer sa petite ville. Petites boutiques, chemins, clôtures... Le studio explique que l'on pourra aménager et décorer son bureau en fondant une ville miniature, avec la possibilité de décorer sa propre maison avec des meubles et éléments cosmétiques.

Mais bien évidemment, que serait un rival d'Animal Crossing sans ses habitants ? Animula Nook introduira de nombreux personnages à rencontrer, et avec qui il sera possible de se lier d'amitié. On pourra leur offrir des cadeaux, créer des souvenirs ensemble et révéler leur histoire au fil du jeu. Et avec un peu de chance, ils pourront même emménager chez nous.

Animula Nook est d'ores et déjà prévu pour PC, PS5 et Nintendo Switch 2, sans date de sortie précise. Mais bonne nouvelle : vous pouvez l'essayer avant tout le monde si vous jouez sur PC. Le studio vient d'annoncer le lancement prochain d'un playtest sur Steam, et les pré-inscriptions sont déjà ouvertes. Il suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu et en vous connectant via un compte Facebook ou Google, vous pourriez bien avoir accès au jeu en avance quand le playtest sera lancé.