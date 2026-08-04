À sa sortie en 2004, le premier Animal Crossing a été victime d’une polémique inattendue de la part de parents reprochant à Nintendo d’avoir mis en scène « un pénis qui gigote ».

Ce qu’il y a de génial avec Nintendo, c’est que toutes ses licences sont pleinement adaptées aux joueurs de tout âge. Que l’on soit très jeune ou très âgé, il est en effet parfaitement possible de s’amuser avec des jeux comme Super Mario, Pokémon, Splatoon ou encore Animal Crossing par exemple. Le revers de la médaille, cependant, c’est que tout élément qui sort de l’ordinaire peut alors déclencher des réactions inattendues. À l’instar d’Animal Crossing et de son fameux « pénis qui gigote » ayant provoqué la colère de nombreux parents à l’époque de la GameCube.

Animal Crossing et l’histoire scandaleuse du « pénis qui gigote »

Récemment remontée par Sasha’s Retrobytes sur Bluesky, cette anecdote, initialement publiée dans le numéro d’août 2004 du magazine Electronic Gaming Monthly, avait à l’origine été racontée par un certain Rick Sandbom, conseiller pour Nintendo. Chargé d’aider les clients de la firme en cas de problème ou de réclamation, il avait été extrêmement surpris par le nombre d’appels furieux suscité par la sortie du premier Animal Crossing cette année-là. En cause : la présence d’une « bouche à incendie » ressemblant à « un pénis qui gigote ».

« Nous avons reçu beaucoup d’appels furieux à propos d’Animal Crossing. Une bouche d’incendie de couleur chair a fait scandale auprès des parents, qui trouvaient qu’elle ressemblait à un pénis qui gigote », avait-il raconté. « Notre base de données comportait même une page spéciale consacrée à la gestion de ce type d’appel. J’attendais chaque jour de prendre cet appel, mais il était toujours transféré aux vétérans de la hotline ». Ce qui n’a rien de très surprenant venant de la part de Nintendo, qui prenait sans doute cette problématique très au sérieux.

Car même si une telle polémique peut aujourd’hui paraître relativement tirée par les cheveux, rappelons que le premier Animal Crossing a vu le jour à une époque où la résolution de l’image n’était pas la même qu’aujourd’hui. Ce qui pouvait sans doute laisser davantage de place à l’ambiguïté. Heureusement pour Nintendo, cette amusante histoire n’a toutefois pas empêché le titre de rencontrer un franc succès sur GameCube, donnant ainsi naissance à de nombreuses suites. Dont l’un des plus gros hits de la Nintendo Switch : Animal Crossing: New Horizons.

© Electronic Gaming Monthly

Les débuts d’un objet devenu caractéristique pour la franchise

Pour finir, précisons quand même que la fameuse « bouche à incendie » accusée de ressembler à « un pénis qui gigote » n’était en réalité qu’un gyroïde, objet par la suite devenu régulier dans la franchise. Loin des intentions tendancieuses qui lui ont été prêtées par certains parents à l’époque de la GameCube, ce dernier a la particularité de pouvoir émettre un son à intervalle régulier, qui peut même s’adapter à de la musique s’il y en a. Apparaissant généralement après les jours de pluie ou de neige, il se décline d’ailleurs de très nombreuses façons.

Source : Electronic Gaming Monthly (via Bluesky)