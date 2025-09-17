La semaine dernière, Nintendo, qui est décidément très en forme depuis quelques mois, nous gratifiait d’une nouvelle prise de parole avec un généreux Nintendo Direct de près d’une heure. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les annonces s’y sont faites nombreuses. De la compilation Super Mario Galaxy à Fire Emblem: Fortune’s Weave, en passant par Dragon Quest 7 Reimagined et Metroid Prime 4: Beyond, il y assurément eu de quoi faire. Pour autant, rien ne semble avoir autant surpris les joueurs que Pokemon Pokopia.

Pokemon Pokopia s’annonce déjà comme un futur carton

Il faut dire aussi que dans le genre « annonce inattendue », ce nouveau titre développé en collaboration par Game Freak et Koei Tecmo se pose là. Car à défaut d’avoir eu droit à un nouvel Animal Crossing comme le prétendaient certaines rumeurs, nous avons tout de même eu droit à un étonnant simili basé sur l’univers de Pokemon. Était-ce ce dont parlaient en réalité les rumeurs en question ? On l’ignore. Mais une chose est sûre : ce Pokemon Pokopia attire déjà beaucoup l’attention du public.

Pour preuve, malgré toutes les grosses annonces de la conférence, c’est finalement lui qui a le plus tiré son épingle du jeu si l’on se fie aux statistiques partagées par nos confrères de chez TheGamer. Car avec 1 732 000 de vues à son actif, Pokemon Pokopia demeure actuellement le trailer le plus visionné du Nintendo Direct, juste devant la compilation Super Mario Galaxy (1 276 000), Tomodachi Life : Une vie de rêve (1 229 000), Légendes Pokemon: Z-A (1 138 000) et Dragon Quest 7 Reimagined (1 046 000). Un bel exploit, donc.

Précisons toutefois que ces statistiques, relevées trois jours après la diffusion, regroupent alors les chiffres provenant de six des chaînes de Nintendo, à savoir les versions américaine, anglaise, japonaise, espagnole, allemande et italienne. De fait, le résultat pourrait naturellement changer si l’on combinait davantage de données. Néanmoins, cela traduit tout de même le fort engouement qui entoure déjà ce Pokemon Pokopia, qui semble bien parti pour réunir le meilleur des mondes entre Pokemon, Animal Crossing et même Stardew Valley.

Un projet qui part sur de bonnes bases

Cela dit, un tel succès n’a rien de très surprenant quand on connait la force de tous les noms susmentionnés. Après tout, on parle ici de deux des franchises les plus vendues de la Nintendo Switch avec Pokemon et Animal Crossing, tandis que Stardew Valley, qui vient justement d’être annoncé sur Nintendo Switch 2, représente à lui tout seul plus de 41 millions de ventes. Il ne pouvait donc pas en être autrement pour Pokemon Pokopia, dont la sortie est attendue pour 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Source : TheGamer