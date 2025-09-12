Les rumeurs autour d’un Nintendo Direct se faisaient plus insistantes ces dernières semaines, et ça n’a pas loupé. Les insiders avaient vu juste quant à la date de la nouvelle conférence consacrée à la Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. La rumeur voulait également que The Pokemon Company fasse un saut et pas seulement pour Legends ZA. Si la communication autour du prochain épisode majeur de la licence se fait plus intensive à l’approche de sa sortie prévue le 16 octobre, il se murmurait donc qu’un spin-off soit annoncé pendant le Nintendo Direct. Et devinez quoi ?

Pokemon x Animal Crossing, le rêve devient réalité

Quand les bruits de couloir ont pris de l’ampleur, toute la communauté y est allée de sa prédiction et surtout de sa préférence. Il faut dire que des spin-offs de Pokémon, ce n’est pas ce qui manque, mais certains ont clairement une plus grosse aura que d’autres. Parmi les chouchous, et donc les noms qui revenaient le plus, Pokemon Donjon Mystère, qui avait eu le droit à un remake il y a cinq ans maintenant, Pokkén Tournament, et surtout Pokemon Ranger, spin-off lui aussi grandement apprécié. Et ce n'est rien de tout ça et la surprise n'en est que meilleure. Beaucoup espéraient un nouvel Animal Crossing, et ils en auront un... à la sauce Pokemon.

Dans Pokemon Pokopia, vous incarnez un Metamorph qui se transforme en humain et qui va peupler son île déserte avec de nouveaux Pokémon arrivants comme Salamèche, Pikachu, Bulbizarre ou encore Insécateur, qui mettront tous la main à la patte pour faire fleurir cet environnement. Comme dans Animal Crossing, vous devrez créer vos bâtiments, gérer vos plantations et bien plus encore. Pokemon Pokopia arrivera en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dans le courant 2026.