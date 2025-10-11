Décidément, beaucoup veulent copier Animal Crossing. Mais le succès de la licence de Nintendo en inspire certains un peu trop, au point de voir les plagiats évidents pulluler, notamment sur PS5.

Souvent copiées, jamais égalées. Pourtant, cela n'empêche pas les créateurs de continuer à imiter au plus près certaines des créations les plus populaires du monde du gaming. The Last of Us, Horizon Zero Dawn, même le récent Black Myth Wunkong... Les exemples ne manquent pas depuis plusieurs mois. Mais un autre titre qui revient plus fréquemment sur le devant des stores, à savoir Animal Crossing New Horizons. La licence cosy à souhait de Nintendo fait encore l'objet d'un plagiat évident censé sortir sur PS5.

Encore une copie d'Animal Crossing qui a de quoi choquer

Les simulations de vie cosy, ce n'est pas ce qui manque dans le marché du gaming. De plus en plus d'éditeurs s'y mettent, tant le succès de certaines licences est motivant. En tête, on retrouve évidemment la production made in Nintendo, à savoir Animal Crossing. Populaire depuis des années, notamment grâce à ses opus sur DS et 3DS, celui sorti sur Switch en 2020 fait exploser la renommée de la série. Or, cela semble avoir donné des idées à certains.

Pas plus tard qu'en janvier dernier, une pâle copie d'Animal Crossing débarquait dans le PlayStation Store. Depuis, ce fameux Anime Sim Life qui avait fait réagir les internautes a disparu de la boutique. Cela dit, cela n'a pas freiné les ardeurs des développeurs. Un nouveau titre prévu sur PS5 a déjà pris la relève, avec des visuels qui ressemblent encore plus au jeu de Nintendo.

Du nom d'Anime Village Online, ce clone d'Animal Crossing serait le produit d'un certain Wisnu Sudirman. Son compte LinkedIn nous apprend qu'il s'agit d'un développeur Indonésien qui serait également directeur général du studio GamePoc, non référencé sur la toile. Voilà qui rend d'autant plus dubitatif face à cette production dont les seules images ont des airs d'IA.

Pour l'heure, Anime Village Online n'est pas encore disponible à l'achat. Vous pouvez simplement l'ajouter à votre liste de souhait sur le PS Store, dans l'attente d'une éventuelle sortie en 2027 sur PS5. Toutefois, Wisnu Sudirman risque d'avoir une mauvaise surprise si Nintendo se rend compte de l'existence de ce plagiat d'Animal Crossing New Horizons. On ne s'étonnera pas si le jeu quitte bientôt le store de Sony.





© Wisnu Sudirman.