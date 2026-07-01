Les simulations de vie n’ont jamais autant eu le vent en poupe. Depuis l’immense succès d’Animal Crossing New Horizons et ses quelque 49 millions d’exemplaires écoulés, Nintendo a naturellement continué de capitaliser sur le filon cosy, notamment avec Pokemon Pokopia et Tomodachi Life. Mais il n’est plus le seul à lorgner sur ce public en quête d’expériences paisibles. Plusieurs éditeurs qui n’avaient jusqu’ici jamais mis un pied sur ce terrain ont commencé à s’y intéresser. Ubisoft, avec son projet finalement abandonné, Tencent avec Animula Nook ou encore NetEase avec Floatopia. Un autre poids lourd chinois compte lui aussi surfer sur la vague Animal Crossing, et il pourrait aller défier directement le maître du genre sur ses terres : la Nintendo Switch 2.

Petit Planet, l'Animal Crossing des créateurs de Genshin, aussi sur Switch 2 ?

miHoYo pourrait bien avoir une nouvelle plateforme dans son viseur. Annoncé l’année dernière sur PC et mobiles, terrains de prédilection du géant chinois, son Animal Crossing-like Petit Planet pourrait également arriver sur Nintendo Switch 2. C’est en tout cas ce que laisse entendre l’organisme de classification ESRB, équivalent américain du PEGI, qui a évalué le jeu à la fois sur PC et sur la console hybride, leakant au passage une sortie probable sur la plateforme. Car pour l’heure, le géant chinois n’a pas encore officialisé une version Nintendo Switch 2 de Petit Planet. Aucune date de sortie n’a d’ailleurs été communiquée, ni sur PC et mobiles, ni sur une éventuelle version console. Le studio avait cependant organisé un premier test fermé il y a quelques mois afin de recueillir les retours des joueurs.

Plusieurs rumeurs évoquent toutefois une commercialisation de l'Animal Crossing-like d’ici la fin de l’année 2026, voire au début 2027. Son apparition dans la base de données de l’ESRB tend d’ailleurs à renforcer cette hypothèse, ce type de classification intervenant généralement quelques mois avant la sortie d’un jeu, ou à l’approche d’une annonce importante. miHoYo étant particulièrement friand de la Gamescom, il se pourrait que la version Nintendo Switch 2, et potentiellement une date de sortie, soient annoncés lors du salon allemand.

Bande-annonce en anglais

Un jeu cosy... avec des gatcha

Présenté comme une simulation de vie à l’ambiance chaleureuse et apaisante, Petit Planet invitera les joueurs à redonner vie à une planète désertée en explorant ses environs, en aidant ses voisins, en participant à diverses activités du quotidien et en faisant à peu près tout ce qu’Animal Crossing propose. Décoration, cueillette, pêche, construction, capture d’insectes ou encore exploration d’autres planètes pour récolter des ressources sont autant d’activités auxquelles les joueurs pourront prendre part, sous fond de trame écologique. Jeu miHoYo oblige, l’Animal Crossing-like comprendra sans surprise des achats intégrés sous forme de gacha, selon les informations rapportées par l’ESRB. L’éditeur n’a pour l’instant rien communiqué sur le modèle économique du jeu, mais cela devrait concerner, au minimum, des éléments cosmétiques.

Source : ESRB