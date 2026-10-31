Après plusieurs mois d’attente, Petit Planet tient enfin sa date de sortie. Le jeu de simulation de vie de miHoYo (Genshin Impact), clairement inspiré d’Animal Crossing, débarquera ainsi le 4 décembre prochain sur PC et mobiles. Et comme toujours avec l’éditeur chinois, le jeu sera free-to-play.

La concurrence commence sérieusement à arriver. Depuis le succès de New Horizons, écoulé à près de 49 millions d’exemplaires, les simulations de vie cosy attirent de plus en plus d’éditeurs, dont les géants chinois. Tencent aura Animula Nook, NetEase Floatopia et miHoYo Petit Planet. Ce sera finalement le prochain jeu gratuit des papas de Genshin Impact qui ouvrira le bal le 4 décembre 2026, avec une sortie simultanée sur iOS, Android et PC, où il sera également disponible via l’Epic Games Store. Malgré les précédentes rumeurs, aucune version Nintendo Switch 2 n’a été confirmée. Petit Planet n’ira pas concurrencer Animal Crossing New Horizons sur son propre terrain, pour l’instant.

Sans surprise, Petit Planet reprend une bonne partie de la recette popularisée par Nintendo. Chaque joueur disposera ainsi de sa propre petite planète (d’où le nom), qu’il pourra aménager à sa guise en modifiant ses paysages, son ciel et ses côtes à sa guise. Et comme son modèle, le jeu gratuit abritera toute une galerie de voisins hauts en couleur, tous avec leur personnalité et des petites histoires à découvrir en leur venant en aide. A l’instar d’Animal Crossing New Horizons, Petit Planet ne manquera pas d’activités pour occuper le quotidien des explorateurs en herbe. Pêche, agriculture, capture d’insectes, cueillette et cuisine viendront ainsi rythmer vos journées.

Est-ce qu'il y aura des microtransactions ?

Sans doute un peu plus ouvert que son modèle, Petit Planet permettra également de partir explorer le Starsea, une vaste étendue spatiale remplie de ressources, de créatures et évidemment de nouvelles rencontres. Le Galactic Bazaar, sorte de grande place centrale, permettra également de retrouver d’autres joueurs pour jouer, partager ses créations ou tout simplement échanger. Seule la question des microtransactions reste en suspens. Car Petit Planet en comprendra bien, uniquement des cosmétiques, mais on ne sait pas encore exactement dans quelles mesures elles s’intégreront à l’expérience et pourraient la perturber. Comment miHoYo va-t-il adapter une formule cosy à la Animal Crossing aux modèles free-to-play classiques ? C’est la grande question, dont on aura la réponse le 4 décembre.