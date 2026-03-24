La communauté Animal Crossing n'aura certainement jamais été aussi grande qu'à l'heure actuelle. Le dernier épisode de la licence principale, New Horizons, a été un succès phénoménal en 2020. Depuis, il continue de rassembler les gens et s'est même ouvert à un public encore plus large en s'offrant une version plus complète sur la Nintendo Switch 2. Mais avec la sortie de cette nouvelle console, beaucoup attendent surtout un nouveau jeu. Qu'en est-il chez l'éditeur ?

Nintendo fait languir les fans d'Animal Crossing

Le début de l'année aura donc été marqué par l'arrivée de la version 3.0 d'Animal Crossing New Horizons. Celle-ci fait passer le jeu a un autre niveau avec du contenu supplémentaire, tout en accompagnant la sortie de la Nintendo Switch 2 Edition. C'est une façon de relancer l'intérêt, toujours vivace, pour le jeu phénomène de 2020. Reiko Ninomiya, la vice-présidente de la branche américaine de Big N, confiait dernièrement à Variety combien c'est « formidable de voir de nouvelles personnes se joindre à nous », sous-entendu de se lancer dans la découverte du jeu.

Au cours de cet entretien, elle est également revenue sur plusieurs points à propos de cette nouvelle version qui semblent encourageantes pour la suite. De fait, Ninomiya rapporte que l'inspiration des équipes d'Animal Crossing vient d'un peu partout. Les artistes et développeurs trouvent de nouvelles impulsions en regardant ce qui se fait ailleurs, mais aussi en regardant directement ce qui se passe « dans la nature ». Il ne faut pas non plus oublier les nouveautés directement encouragées par ce que permet le hardware en lui-même. En l'occurrence, on pensera à la possibilité d'utiliser ses Joy-Con comme une souris sur Nintendo Switch 2.

Mais alors, cela veut-il dire que les équipes planchent sur un nouvel Animal Crossing sur Nintendo Switch 2, justement ? Comme on pouvait s'y attendre connaissant la discrétion de la firme de Kyoto, Ninomiya botte en touche. Même si elle apprécie la question, il n'est pas question de dévoiler la moindre information pour l'heure. Elle repousse alors toute tentative d'extorquer un indice en déclarant : « nous n'avons rien à annoncer ». Espérons alors que ce ne soit qu'une question de temps pour les fans. Notons en passant que l'éditeur souhaite peut-être laisser la place à d'autres expériences du genre pour l'instant, comme le déjà sorti Pokemon Pokopia et le futur Tomodachi Life.

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