Pourrez-vous continuer à jouer facilement à votre partie d'Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2 dès le 5 juin 2025 ? On a déjà la réponse.

On y aurait presque cru... La présentation de la Nintendo Switch 2 nous a dévoilé un trailer de plage qui avait tout pour faire penser à un nouvel Animal Crossing après New Horizons. Mais, non ! Il s'agissait en fin de compte du retour inattendu de Tomodachi Life. Cependant, que les fans de la simulation la plus cozy de Big N se rassurent : leur aventure insulaire ne va pas prendre fin avec la nouvelle console hybride. Toutefois, il y a lourde condition à accepter.

Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2 ?

Avec la présentation d'une nouvelle console, les fans de Nintendo pouvaient s'attendre à voir les mascottes de l'éditeur-constructeur occuper le devant de la scène. Certes, plusieurs ont bien montré le bout de leur nez, comme Mario, Zelda et Donkey Kong. Mais, ce sont surtout des titres issus de licences secondaires qui ont été dévoilés aux côtés de tous les jeux tiers à venir sur Switch 2. Pas de nouvel Animal Crossing donc.

Les amateurs de cette licence qui cartonne, en particulier Animal Crossing New Horizons qui a pulvérisé les compteurs en 2020, vont devoir patienter encore un peu. Heureusement, le dernier opus en date sera là pour continuer à les occuper. Mais, une question se pose à l'approche de la sortie de la Nintendo Switch 2 : pourrons-nous y poursuivre notre aventure débutée sur la première Switch ?

C'est officiel, la Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux de la précédente console. Vous pourrez donc jouer dessus avec votre cartouche Switch 1 d'Animal Crossing New Horizons. Plus encore, vous aurez la possibilité d'y retrouver votre île. Cela implique cependant une condition, et pas des moindres. C'est le développeur Takuhiro Dohta qui l'explique : pour continuer votre partie sur la nouvelle console, il faudra procéder à un transfert :

L'île [d' Animal Crossing] sera réellement déplacée. Elle quittera donc la Nintendo Switch et sera transférée sur la Nintendo Switch 2. Takuhiro Dohta, pour Polygon.

Vous l'aurez compris, vous ne pourrez pas conserver une même île sur deux consoles à la fois. Finalement, rien de nouveau sous le soleil. Nintendo n'a pas changé sa méthode depuis le lancement d'Animal Crossing New Horizons. De fait, vous pouviez déjà procéder à un transfert d'île entre deux Switch 1. C'est une manière pour l'éditeur que les sauvegardes ne se baladent pas dans la nature. D'une certaine façon, ça préserve l'immersion des joueuses et joueurs. Mais, on se dit aussi que cela évite que certains monnayent leur création, Nintendo luttant contre ces pratiques au sein de la communauté.