Ce sera assurément un moment très attendu pour les fans de la firme de Kyoto en janvier prochain. Animal Crossing New Horizons, le jeu cosy qui a cartonné en 2020, sera de nouveau sous le feu des projecteurs. En effet, Big N a annoncé dernièrement le déploiement d'une grosse mise à jour pour passer à la 3.0, en parallèle de la sortie d'une Nintendo Switch 2 Edition. L'investissement en vaudra-t-il seulement le coup ? Plusieurs médias ont pu en avoir un aperçu et partagent leurs premiers avis.

Une mise à jour vraiment valable pour Animal Crossing New Horizons

Comme annoncé, la grosse mise à jour d'Animal Crossing New Horizons va ajouter du contenu plutôt conséquent pour le jeu. Les journalistes qui ont pu accéder à une démo en avant-première soulignent tous que c'est avant tout là que résidera l'intérêt de la version 3.0. Cela passera notamment par l'hôtel, dont le principe ressemble vraiment aux extensions Happy Home Designer et Paradise, puisqu'il s'agit de décorer des chambres pour des visiteurs. S'il est à débloquer dans la partie, il propose ensuite pas mal de possibilités, avec des décorations thématiques et diverses variétés de meubles à acheter grâce aux tickets à gagner en répondant aux attentes des clients. Le seul bémol serait le peu d'interaction avec ces derniers.

© Nintendo EPD / Nintendo.

L'autre ajout majeur de cette mise à jour du dernier Animal Crossing devrait également beaucoup plaire. Il s'agit des îles à décorer en solo ou à plusieurs. C'est un ajout que beaucoup attendent, puisque cela permet enfin de donner libre cours à son imagination sans tout recommencer sur sa propre île. De plus, la possibilité de se lancer dans le chantier en coopération rejoint enfin les standards des jeux cosy du genre, à la Stardew Valley. Les premières preview nous apprennent en plus que trois tailles de maps seront disponibles et se montrent vraiment enthousiastes vis-à-vis de cette nouvelle feature.

© Nintendo EPD / Nintendo.

Mais une version Nintendo Switch 2 qui n'apporte pas tant de nouveautés

Le ton est plus nuancé quand il s'agit de questionner les apports de la Nintendo Switch 2 Edition d'Animal Crossing New Horizons. Celle-ci, comme la mise à jour de l'ancienne console, ne manquera pas d'amélioration dans la qualité de vie du jeu. Le fait de pouvoir crafter par lot plutôt que chaque élément un à un sera un vrai gain de temps. De même, la création de motif pour habiller vos vêtements ou éléments de décoration sera largement simplifié, rendant le processus moins laborieux pour celles et ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette mécanique.

En revanche, d'autres nouveautés laissent davantage dubitatif. Les journalistes notent par exemple que l'intégration du mégaphone, que les fans attendent de longue date puisqu'il était disponible dans les précédents opus, manque d'intérêt. Celui-ci permet d'interpeler des résidents, mais à condition qu'ils soient à proximité pour pouvoir entendre. De même, la fonctionnalité GameChat n'est pas aussi intéressante qu'on aurait pu s'y attendre. De fait, cette compatibilité d'Animal Crossing New Horizons avec un outil propre à la Nintendo Switch 2 requiert malheureusement des temps de chargement très longs dès que quelqu'un veut rejoindre la partie. Un peu plus d'optimisation serait donc profitable pour apprécier pleinement cet ajout.

La version 3.0 d'Animal Crossing New Horizons sera déployée sur Nintendo Switch 1 dès le 15 janvier 2026. Le même jour, vous pourrez retrouver la Nintendo Switch 2 Edition du jeu en magasin.