De nouveaux venus sur votre île. Animal Crossing New Horizons est en passe d'accueillir sa plus grosse mise à jour depuis sa sortie. L'arrivée d'une version Nintendo Switch 2 est l'occasion idéale d'offrir du nouveau contenu sur les deux plateformes. Or, l'annonce devrait tout particulièrement plaire aux fans de l'éditeur, entre personnages inédits et retour de certains qui ont marqué le précédent volet de la licence.

Deux personnages inédits dans Animal Crossing New Horizons

L'une des grandes nouveautés à venir dans Animal Crossing New Horizons, ce sont ses collaborations. Avec sa prochaine mise à jour, le jeu va s'offrir deux crossover de prestiges. Le premier sera un hommage bienvenu à Zelda Tears of the Kingdom. En plus de tenues et d'objets iconiques, deux personnages du jeu pourront rejoindre votre île grâce au système d'Amiibo. Cela veut dire qu'en vous rendant à la tente de camping, vous pourrez utiliser les fameuses figurines de la licence partenaire pour accueillir les nouveaux habitants.

Les personnages en question ne sont autres que Babil, le Piaf apparu dans Breath of the Wild qui a pris du galon dans le sequel. Dans Animal Crossing New Horizons, il prendra la forme d'un oiseau blanc habillé à la mode de son village. L'autre personnage issu de ToTK n'est autre que la sage Mineru, une Soneau qui va vous mettre dans l'ambiance juste avant la sortie d'Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau.

© Nintendo.

© Nintendo.

Après New Leaf, le retour des personnages inspirés de Splatoon

Une seconde collaboration s'annonce pour Animal Crossing New Horizons. Là encore, c'est une exclusivité Nintendo qui sera mise en lumière. Il s'agit de Splatoon, le fameux TPS à coups de peinture. Cette association va donner lieux à tout un tas de meubles pour décorer l'intérieur de votre maison ou les abords de votre île.$

En plus de cela, la grosse mise à jour Switch 1 et Swith 2 d'Animal Crossing New Horizons marquera le retour de deux personnages que vous avez déjà pu rencontrer dans New Leaf. Eh oui ! Les écureuils Kala et Mara, respectivement inspirés d'Ayo et Oly, pourront eux aussi s'installer sur votre île à l'aide d'Amiibo.

© Nintendo.