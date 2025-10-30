Après avoir occupé des millions de joueurs pendant la sombre période de la pandémie de coronavirus, Animal Crossing New Horizons vient tout juste de donner d'excellentes nouvelles pour sa très vaste communauté de fans, via une longue vidéo présentant tout un tas de surprises qui arrivent très prochainement. Déballons tout cela pour voir ce qu'il en est.

Animal Crossing New Horizons va bientôt encore mieux porter son nom

Tandis que Pokemon Pokopia, un évident concurrent direct d'Animal Crossing New Horizons, va apporter un twist certain à la célèbre franchise de monstres de poche courant 2026, voilà que l'un des best-sellers absolus de la Nintendo Switch se fend d'une énorme annonce pour les joueurs. Tout d'abord, le titre va bientôt s'exporter sur la petite sœur de la célèbre console de Big N, avec une Édition Nintendo Switch 2 Enhanced, à venir pas plus tard que le 15 janvier 2026. Le jeu va ainsi exploiter les capacités plus musclées de la machine pour se montrer sous son meilleur jour. Le géant japonais précise à ce sujet que les précommandes pour ce portage arrivent bientôt.

Ce n'est toutefois pas tout ce qui arrive le 15 janvier prochain sur Animal Crossing New Horizons. Le titre aura en effet également droit à une nouvelle énorme mise à jour gratuite, pour passer en « Version 3.0 ». Celle-ci concernera cette fois autant la Nintendo Switch que la Nintendo Switch 2 et ajoutera donc une tonne de nouveautés au simulateur de vie populaire, comme des tenues, des fonctionnalités, mais aussi diverses collaborations avec notamment LEGO, Zelda, Splatoon, et même des accessoires rétro Nintendo, dont certains permettant de jouer directement dans Animal Crossing à d'anciens titres légendaires de l'ère NES/Game Boy comme Docteur Mario.

Vous pouvez découvrir tout cela plus en détail via la vidéo d'une dizaine de minutes ci-dessous, en attendant donc la version Nintendo Switch 2 et l'énorme mise à jour gratuite 3.0 à venir sur Animal Crossing New Horizons dès le 15 janvier 2026.

Source : Nintendo sur YouTube