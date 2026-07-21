Nintendo vous fait de nouveaux cadeaux gratuits pour Animal Crossing New Horizons en l'honneur d'une autre de leurs exclusivités adorées sur Nintendo Switch.

Animal Crossing New Horizons accueille du nouveau contenu gratuit. Nintendo célèbre en effet l'arrivée de son nouveau jeu Splatoon sur Nintendo Switch 2 cette semaine en offrant deux motifs inspirés de la licence pour son jeu cosy. Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous pouvez les récupérer dès à présent. On vous explique comment faire.

Animal Crossing New Horizons vous rhabille à la mode Splatoon

C'est ce jeudi 23 juillet que sortira Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2. Pour fêter le retour de l'exclu de Big N, la licence s'invite dans Animal Crossing New Horizons avec deux motifs gratuits offerts aux membres du Nintendo Switch Online. Vous allez ainsi pouvoir habiller votre personnage à la mode encre et pieuvre.

En plus, comme c'est l'été, l'équipe de Nintendo a pensé ces contenus gratuits d'Animal Crossing New Horizons pour coller à la saison. En effet, puisqu'il s'agit d'un motif « Squid Tank » à apposer sur un top et d'un motif « Smallfry », la mascotte de Splatoon 3, à utiliser pour décorer un éventail.

Le fait de pouvoir personnaliser la tenue de votre personnage est une fonctionnalité phare de la licence. Animal Crossing New Horizons ne fait évidemment pas exception. D'autant plus que le jeu profite des services en ligne pour remplir votre librairie de motifs à l'aide de créations conçues par d'autres joueuses et joueurs. Certains sont même le fruit du travail des équipes de Nintendo, comme les cadeaux du moment.

Cela dit, les fonctionnalités en ligne de la Switch et de la Switch 2 requièrent, dans le cas présent, de bénéficier d'un abonnement au Nintendo Switch Online. Si c'est le cas, vous pouvez donc accéder au portail de la communauté depuis votre Nookphone. Ainsi, pour obtenir les deux nouveaux contenus gratuits pour Animal Crossing New Horizons, il vous suffit de suivre la manœuvre :

Lancez votre partie d'Animal Crossing New Horizons.

Ouvrez le Nookphone avec la touche ZL.

Rendez-vous dans l'application « Motifs personnalisés ».

Dans le portail de la communauté, recherchés les motifs Splatoon grâce à leur code respectif : Squid Tank Top : MO-5MR7-BQM4-891L Smallfry Fan : MO-RF23-CBM7-CWJN



Une fois les motifs gratuits d'Animal Crossing New Horizons téléchargés, vous les retrouverez dans l'application Motifs personnalisés. À partir de la liste, vous pourrez les appliquer sur votre tenue ou vos accessoires.