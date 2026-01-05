Même dans Animal Crossing New Horizons, vous pouvez fêter le passage à l'année 2026. C'est pourquoi Nintendo a un cadeau pour une bonne partie des joueuses et joueurs.

La neige s'est installée et l'hiver bat son plein dans Animal Crossing New Horizons. La saison est synonyme de nombreuses célébrations ainsi que d'événements temporaires qui viennent rythmer le quotidien de votre île. Il se trouve que Nintendo a voulu vous offrir un petit quelque chose en plus cette année afin d'entrer dans 2026 comme il se doit. Vous pouvez ainsi récupérer un cadeau totalement gratuit sans tarder.

Nintendo vous fait un cadeau pour Animal Crossing New Horizons

Vous allez entendre à nouveau parler d'Animal Crossing New Horizons dans les semaines qui viennent. En effet, dans exactement 10 jours, le jeu s'offrira une grosse mise à jour pour accompagner la sortie de la version Nintendo Switch 2. C'est une nouvelle étape importante dans l'histoire du jeu phénomène de 2020. Mais avant cela, l'éditeur a tenu à marquer le coup pour la nouvelle année.

2026 marquant un nouveau tournant pour Animal Crossing New Horizons, Nintendo a tenu à ce que vous célébriez la nouvelle année comme il se doit. C'est pourquoi il vous offre trois motifs festifs gratuits. Ce sera parfait pour celles et ceux qui veulent rester dans l'ambiance de la Saint-Sylvestre !

© Nintendo.

Les motifs personnalisés font partie intégrante de l'expérience Animal Crossing depuis longtemps. Ils ont donc naturellement été intégrés à New Horizons. Ainsi, vous pouvez même en récupérer créé par d'autres joueuses et joueurs, voire directement par Nintendo.

Pour ce faire, vous devez d'abord vous assurer que votre console Nintendo Switch ou Switch 2 est bien reliée à internet. Vous aurez également besoin d'un abonnement Online. Avec ces deux conditions remplies, vous n'aurez plus qu'à vous rendre directement dans l'application "Motif" de votre Nookphone dans Animal Crossing New Horizons. Ensuite, rentrez les trois codes suivants :

Bonnet 2026 : MO-4BF9-FR90-X513

: MO-4BF9-FR90-X513 Pull 2026 : MO-05W4-BPK8-3R2F

: MO-05W4-BPK8-3R2F Drapeau 2026 : MO-T5KK-WX8Y-VKP0

Notez que si vous n'avez participé à la fête du 31 décembre dans Animal Crossing New Horizons, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours modifier la date et l'heure de votre console pour reprendre le jeu à la date voulue. Dès lors, vous pourrez revivre l'événement comme si de rien n'était tout en portant les fameux motifs gratuits.