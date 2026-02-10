Nintendo n'a pas fini de célébrer le retour d'Animal Crossing New Horizons sur ses consoles Switch. La preuve avec ces nouveaux cadeaux réservés aux abonnés.

La mois dernier, Animal Crossing New Horizons s'offrait un bon coup de neuf avec sa grosse mise à jour gratuite et son portage sur Nintendo Switch 2. C'est donc l'occasion parfaite pour l'éditeur japonais de gâter sa communauté, toujours fidèle au poste. De nouveaux cadeaux sont ainsi offerts, mais à une condition. Des cadeaux qui, en plus, ont été pensés pour coller avec une des nouveautés de la version 3.0.

Animal Crossing New Horizons vous fait des cadeaux rétro

La mise à jour 3.0 d'Animal Crossing New Horizons n'a pas seulement amélioré les performances du jeu. Nintendo a aussi concocté du nouveau contenu pour les joueuses et les joueurs. Parmi ces ajouts, les amateurs des jeux vidéo des années 1980-1990 apprécieront l'intégration de consoles retrogaming pour décorer votre intérieur. Les équipes de développement ont même penser à les rendre jouables pour les abonnés au Online qui accède alors au catalogue à la demande du service.

Pour aller avec cette nouveauté d'Animal Crossing New Horizons, Nintendo a pensé à vous préparer un cadeau. Celui-ci prend la forme de motifs personnalisés : cinq t-shirts affichant la manette de face et la console dans le dos, et un panneau pour prendre des photos à l'effigie de la cultissime Game Boy. C'est parfait pour partager votre passion in-game.











© Nintendo.

Comme dans les précédents épisodes, Animal Crossing New Horizons vous permet de personnaliser vos tenues ou certains mobiliers grâce aux motifs. Vous pouvez en trouver chez les Sœurs Doigts de fée, créer les vôtres ou, grâce à l'abonnement au Nintendo Switch Online, accéder au portail de la communauté. Dès lors, vous accédez aux créations du monde entier, y compris ceux pensés par Big N.

Que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Switch 2 et que vous disposez bien d'un abonnement, vous pourrez donc obtenir des motifs gratuits. Pour ce faire, commencez par vous assurer que votre console est bien connectée à internet directement dans les paramètres. Lancez ensuite votre partie d'Animal Crossing New Horizons et dégainez votre Nookphone. À présent, il ne vous reste plus qu'à rentrer le code du ou des motifs cadeaux qui vous intéressent :

Game Boy : MO-VVQ5-GW6D-1X5D

: MO-VVQ5-GW6D-1X5D Famicom : MO-FT64-C05P-MB51

: MO-FT64-C05P-MB51 NES : MO-1TN9-GGWS-3J3Y

: MO-1TN9-GGWS-3J3Y SNES : MO-V78D-JK88-QT7S

: MO-V78D-JK88-QT7S Super Famicom : MO-NMRV-GC77-FS79

: MO-NMRV-GC77-FS79 Disk System : MO-5TNG-STNW-517V