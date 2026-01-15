La vie insulaire prend un nouveau tournant dans Animal Crossing New Horizons. Découvrez dès à présent tout ce que la mise à jour 3.0 vous réserve de neuf.

C'est un grand moment pour tous les fans de la licence. Six ans après sa sortie, Animal Crossing New Horizons s'ouvre à de nouveaux horizons grâce à sa plus grosse mise à jour. Le jeu passe dès aujourd'hui (ou plutôt depuis hier avec un shadowdrop inattendu) à la version 3.0 sur Nintendo Swtich 1 et Switch 2. Faisons le point sur tout ce que cela change. Vous verrez que ça va même au-delà de votre console.

Animal Crossing New Horizons fait le plein de nouveautés

La mise à jour 3.0 d'Animal Crossing New Horizons était très attendue des fans depuis son annonce. Et pour cause, elle apporte tout un tas de nouvelles activités, pour des dizaines d'heures de jeu en perspective. Ainsi, votre île accueille un hôtel tenu par la famille d'Amiral, mais qui aura bien besoin de vous. Ce dernier va aussi vous encourager à crafter à foison en vous proposant d'exporter vos produits locaux. Autre nouveauté, de taille : la possibilité de visiter des rêver'îles, soit des maps entièrement personnalisée par la communauté.

En plus de cela, Animal Crossing New Horizons se permet quelques améliorations de la qualité de vie en jeu. Cela passe par un espace de stockage qui double presque, pouvant atteindre les 9 000 emplacements. De plus, le multi-craft est enfin possible pour que vous puissiez fabriquer jusqu'à 10 objets ou cuisiner 10 plats à la fois. Voilà un gain de temps considérable pour tout le monde.

L'économie d'Animal Crossing évolue aussi. Par exemple, le serve de désherbage de Racine coûte moins cher à présent. De son côté, l'hôtel dispose de sa propre boutique avec ses tickets maison. Tom Nook a aussi pensé à vous en agrandissant sa boîte de dépôt. Notez enfin que le système de tickets Miles Nook s'enrichit avec de nouveaux tampon à collectionner.

© Nintendo.

Patch notes complet de la mise à jour 3.0

La nouvelle mise à jour gratuite d'Animal Crossing New Horizons enrichit considérablement les fonctionnalités du jeu. Mais, la version 3.0 vient aussi corriger certains bugs et optimise les performances du jeu, autant sur la première Switch que sur la Nintendo Switch 2. Elle s'accompagne même d'une update du service NookLink accessible via l'application Nintendo Switch de votre téléphone.

Nouveaux contenus et fonctionnalités mentionnés.

Fabrication jusqu'à 10 objets si vous disposez des matériaux nécessaires sur vous ou dans votre espace de stockage.

L'application DIY et Recette accueille une nouvelle page pour les demandes de bricolage.

Ajout des articles Super Mario Bros au catalogue Nook Shopping.

En extérieur, maintenez le bouton L pour vous déplacer tout en faisant face à la même direction.

Marie peut vous recommander des mélodies pour l'hymne de votre île.

Vous pouvez réinitialiser le drapeau de votre île au motif de départ depuis l'outil création.

Vous pouvez acheter jusqu'à 50 kits de personnalisation.

De nouveaux articles peuvent être vendus via la boîte de dépôt.

Vous recevrez maintenant automatiquement une perle dès que vous donnerez un pétoncle à Pascal.

Racine peut désormais désherber votre île d'Animal Crossing dès qu'elle compte au moins 30 mauvaises herbes.

Les frais pour les services de Racine ont été réduits.

De nouveaux conseils apparaissent dans l'application dédiée.

De nouvelles tâches font leur apparition dans le système Mile Nook.

L'ordre de certains articles a été modifié dans le catalogue du studio photo, de même pour la décoration de l'hôtel.

Ajustements et corrections pour améliorer l'expérience de jeu.

[Switch 2] Correction d'un bug de son au démarrage de Nook Shopping sur le smartphone.

[Nintendo Switch App] Sur NookLink, ajout de nouveaux articles.

[Nintendo Switch App] Sur NookLink, le catalogue prend désormais en charge les éléments de la version 3.0 d'Animal Crossing New Horizons.