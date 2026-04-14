Aujourd’hui est un grand pour Animal Crossing. En effet, cela fait désormais vingt-cinq ans jour pour jour que la franchise a fait son apparition pour la première fois sur Nintendo 64 au Japon, avec le premier opus d’une chouette série qui n’a rien perdu de sa superbe malgré le temps qui passe. Pour preuve, six ans après sa sortie, Animal Crossing New Horizons continue de cartonner sur Nintendo Switch comme Nintendo Switch 2, et vient d’ailleurs de recevoir une nouvelle mise à jour surprise pour célébrer ce jour si spécial.

Animal Crossing New Horizons se met à jour pour les 25 ans de la franchise

« Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la naissance de la série Animal Crossing, et cela tombe aujourd’hui » se réjouit en effet le compte officiel japonais de la franchise sur X. « Nous remercions tous ceux qui en ont profité. Nous comptons sur votre soutien continu à l’avenir ». Évidemment, le studio n’est toutefois pas arrivé les mains vides pour l’occasion. « Nous offrons un objet feuille à tous les joueurs d’Animal Crossing New Horizons en signe de gratitude pour ces vingt-cinq dernières années passées à vos côtés » apprend-on ainsi.

« Vous pourrez le récupérer dans la boîte aux lettres de votre maison après avoir installé la nouvelle mise à jour, version 3.0.2 ». Parce que oui, afin de faire d’une pierre deux coups, Nintendo a profité de l’occasion pour déployer un nouveau patch complet sur Nintendo Switch 1 et 2 qui, au-delà même de commémorer l’anniversaire de la franchise, permet également au studio d’apporter à Animal Crossing New Horizons un certain nombre de correctifs. Voici donc le patch notes complet de toutes les nouveautés au programme.

Tous les détails de la mise à jour 3.0.2

Mises à jour générales

Un objet commémoratif marquant le 25 ème anniversaire de la série Animal Crossing a été ajouté. Veuillez consulter votre boîte aux lettres dans le jeu pour le recevoir.

anniversaire de la série Animal Crossing a été ajouté. Veuillez consulter votre boîte aux lettres dans le jeu pour le recevoir. Correction d’un problème dans les chambres d’hôtel où la disposition du mobilier ou le comportement des clients pouvait empêcher de sortir de la chambre.

Correction d’un problème qui faisait que la fabrication simultanée de plusieurs objets à l’aide d’une recette nécessitant six types de matériaux pouvait parfois aboutir, même si l’on ne disposait pas de suffisamment de matériaux.

Le problème faisant qu’un bousier apparaissant sur une boule de neige pouvait rester à l’écran après la disparition de celle-ci a été corrigé.

Correction d’un problème qui faisait que des objets pouvaient jaillir d’un rocher avant même que la pelle ne l’atteigne. Ce problème a été résolu dans la version 3.0.1 d’Animal Crossing New Horizons, mais pouvait encore se produire dans certaines conditions. Il a donc été corrigé une nouvelle fois.

Correction d’un problème qui empêchait l’affichage des créations personnalisées réalisées par le joueur chez les sœurs Able, ou leur téléchargement sur le Portail des créations personnalisées lorsqu’elles étaient transférées sur une rêver’île.

Correction d’un problème qui empêchait les points lumineux de l’île d’apparaître allumés lorsqu’on observait l’île depuis l’avion en revenant d’une autre île.

Le problème faisant que les villageois ayant promis de se rendre chez le joueur pouvaient parfois apparaître à des endroits inhabituels à l’intérieur de la ville a été corrigé.

D’autres ajustements et correctifs ont été apportés afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Changements apportés au DLC payant d’Animal Crossing New Horizons

Correction d’un problème qui faisait que les animaux demandant une résidence secondaire cessaient d’apparaître sur la plage, même si certains d’entre eux n’en avaient toujours pas.

Voilà pour tous les changements annoncés avec la mise à jour 3.0.2 d’Animal Crossing New Horizons, disponible à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Comme d’habitude, pour pouvoir en profiter, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur la tuile du jeu, d’appuyer sur la touche « + », d’aller dans « Mettre à jour » puis « Via internet ». À moins que vous n’ayez activé les mises à jour automatiques, auquel cas votre console procèdera automatiquement à l’installation de la mise à jour du jeu à son lancement.

Source : Nintendo