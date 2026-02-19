Après son retour sur la scène vidéoludique, Animal Crossing New Horizons continue son polissage avec une mise à jour plus que bienvenue sur Nintendo Swith 2 et antérieure.

Le mois dernier, Animal Crossing New Horizons s'offrait une véritable cure de jouvence. Le jeu est enfin arrivé en version native sur Nintendo Switch 2, s'accompagnant pour la précédente console d'une grosse mise à jour pour passer à la version 3.0. Cela a permis de faire remonter le jeu dans les ventes, notamment en France1. Pour autant, Nintendo a encore quelques rectifications à faire, c'est pourquoi un patch est sorti pas plus tard

Animal Crossing New Horizons améliore encore ses performances

Avec le passage à la version 3.0, Animal Crossing New Horizons s'est offert un tas de nouveautés gratuites. Parmi elle, de nouveaux modes de jeux. Cela dit, il semble que cette intégration ne soit pas exempte de problèmes. Par exemple, déplacer l'hôtel pouvait ralentir le jeu, tandis que le multijoueur sur une rêver'île pouvait tout bonnement bloquer des fonctionnalités de rénovation. Mais la mise à jour intervient pour tout remettre dans l'ordre.

De même, quelques étrangetés pouvaient survenir sur votre île. Par exemple, des ressources pouvaient sortir d'une pierre avant même que vous ne la touchiez avec votre pelle. Aussi, certains objets n'apparaissaient pas comme il faut dans le catalogue du studio photo et de l'hôtel. Sans compter que, parfois, Méli et Mélo ne vous suivaient même plus dans la boutique. De quoi surprendre par rapport à vos habitudes sur Animal Crossing New Horizons.

Pour finir, les équipes de support ont également pensé à revoir la version Nintendo Switch 2 d'Animal Crossing New Horizons. Ainsi, elles ont travaillé à ce que la mise à jour 3.0.1 optimise encore les performances. Par exemple, elles ont retravaillé les effets des nuages. De plus, elles ont rééquilibré le système de vibration de la manette pour un rendu plus adapté.

© Nintendo.

Patch notes de la version 3.0.1 d'ACNH

Correction d'un problème à cause duquel le jeu avait tendance à tourner au ralenti après un déplacement de l'hôtel de l'île vers un espace extérieur.

Résolution d'un problème à cause duquel, après avoir demandé à Resetti de nettoyer l'île, les barrières ayant été déplacées ou rangées pouvaient être personnalisées de différentes manières ou dupliquées, et certains des objets nettoyés pouvaient disparaître.

Correction d'un problème à cause duquel Méli et Mélo arrêtaient parfois de suivre le joueur dans la Boutique Nook.

Résolution d'un problème à cause duquel des objets pouvaient sortir d'un rocher avant que le joueur ne le touche avec la pelle.

Correction d'un problème à cause duquel, après avoir joué avec un autre joueur sur une rêver'île, il pouvait être impossible de rénover une maison ou de déménager sur la rêver'île en question.

Résolution d'un problème à cause duquel la séquence d'installation de l'appli Appareil photo pouvait être diffusée en enregistrant la licence Remod'île au Nook Stop.

Correction d'un problème à cause duquel certains objets apparaissaient dans les mauvaises positions dans le catalogue utilisé pour les studios photo et les décorations d'hôtel.

L'expérience de jeu s'améliore enfin grâce à d'autres corrections et ajustements.

[exclusif à la Switch 2] Correction d'un problème à cause duquel les nuages à l'horizon pouvaient ne pas sembler alignés à l'extérieur sur l'île, entraînant naturellement la disparition de certaines parties du ciel.

[exclusif à la Switch 2] Ajustement de l'intensité des vibrations des manettes afin que celle-ci corresponde au niveau en jouant sur Nintendo Switch.