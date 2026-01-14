Ce mercredi après-midi s’annonce comme le plus chill et le plus insulaire de l’hiver pour de nombreux joueurs. Nintendo a en effet réservé une belle surprise à ceux qui attendaient la mise à jour 3.0 de Animal Crossing New Horizons.

Ce jeudi 15 janvier 2026, de nombreux joueurs voyageront en direction de leur île, insulaire. Cinq ans après sa sortie, Animal Crossing New Horizons va s’offrir un second souffle, grâce à l’arrivée d’une nouvelle mise à jour gratuite, accompagnée de la version Nintendo Switch 2, qui profitera de quelques ajouts exclusifs, comme la possibilité d’appeler ses villageois, ou de réunir plus de joueurs. Enfin, ça, c’est dans la théorie. Car, surprise, Nintendo vient de déployer le patch majeur dès maintenant.

La mise à jour 3.0 d'Animal Crossing New Horizons déjà disponible

Manifestement, pour s’aligner avec nos camarades de la Nouvelle-Zélande, toujours en avance sur tout le monde, Big N a ainsi déployé l’importante mise à jour d’Animal Crossing : New Horizons dès maintenant. Pas de jaloux, tout le monde peut découvrir les nouveautés du jeu en même temps. Ces dernières incluent, rappelons-le, un nouvel hôtel, des requêtes, le retour de ce satané Resetti, des objets inédits, dont certains issus de collaborations officielles avec d’autres univers, Nintendo et LEGO, une amélioration du stockage, et de nombreuses améliorations de confort diverses. En bref, tout ce que les joueurs d’Animal Crossing New Horizons réclament depuis cinq ans, maintenant.

La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing New Horizons est ainsi disponible pour tout le monde, dès maintenant. Pour ceux qui attendaient la mise à niveau Nintendo Switch 2, il faudra manifestement attendre sagement jusqu’à la date prévue initialement, le 15 janvier 2026.

Source : Nintendo eShop