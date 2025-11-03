Bonne nouvelle pour Animal Crossing: New Horizons, avec plusieurs fonctionnalités de gameplay qui arrivent enfin après des années d’attente. Mais que sait-on exactement ?

Les fans d’Animal Crossing: New Horizons peuvent enfin souffler. Après six ans de patience et de bricolage manuel, Nintendo vient discrètement de confirmer plusieurs ajouts que la communauté réclamait depuis le lancement du jeu. Pas de grande conférence, pas de trailer spectaculaire, juste une mise à jour annoncée sur le site officiel. Mais quelle mise à jour !

Bientôt cette fonctionnalité sur Animal Crossing

C’est la nouveauté que tout le monde attendait. Oui, le crafting en lots arrive enfin sur Anima Crossing via l'upgrade Nintendo Switch 2. Fini les longues sessions passées à fabriquer les mêmes objets un par un. Il sera désormais possible de créer plusieurs éléments à la fois, directement depuis le stock de matériaux. Un gain de temps énorme pour tous ceux qui aiment décorer, construire ou simplement optimiser leur île.

C’est une petite fonction sur le papier, mais un vrai changement dans la pratique. Depuis 2020, cette absence était devenue un running gag dans la communauté. Aujourd’hui, Nintendo corrige enfin le tir, et il était temps. Il faudra attendre la sortie le 15 janvier 2026.

Le grand retour de Resetti

Autre clin d’œil qui fait sourire les vétérans de Animal Crossing, le retour de Resetti. Le célèbre taupe râleur revient, mais sous une forme un peu plus utile cette fois. Il dirigera désormais le Reset Service, un système qui permettra de supprimer rapidement les objets et décorations inutiles.

Concrètement, plus besoin de passer des heures à déplacer les meubles un par un sur Anima Crossing. Un passage chez Resetti, et hop : l’espace est nettoyé. De quoi rendre la gestion de l’île beaucoup plus fluide et moins fastidieuse. Cette mise à jour accompagne donc la version Nintendo Switch 2 du jeu, prévue pour le 15 janvier 2026. Et cette nouvelle édition ne se contente pas d’ajouter quelques options : elle modernise vraiment l’expérience.

Au programme pour Anima Crossing :

Une résolution plus nette ,

, Des temps de chargement raccourcis ,

, Un support de la souris pour décorer plus rapidement,

pour décorer plus rapidement, Et même un mégaphone utilisant le micro de la console pour appeler vos habitants.

Mais le plus impressionnant reste le mode multijoueur jusqu’à 12 joueurs. Grâce à CameraPlay et GameChat, il sera possible de voir et entendre ses amis en temps réel pendant les sessions en ligne. Une première dans la série, qui promet des soirées encore plus animées.

Source : Nintendo