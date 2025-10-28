Cela ne fait aucun doute : le monde du jeu vidéo regorge de joueurs passionnés. Certains le sont d’ailleurs tellement qu’ils n’hésitent pas à se lancer de gros défis, que ce soit en battant des records de speedrun, en finissant des jeux très difficiles sans prendre le moindre dégât, ou en faisant en sorte de compléter tout ce qui peut l’être. Mais dans ce dernier cas, il s’avère parfois que le jeu n’en vaut pas forcément la chandelle. Et ce joueur d’Animal Crossing New Horizons l’a malheureusement découvert à ses dépens.

Ce joueur termine le DLC d’Animal Crossing New Horizons à 100%, mais…

En effet, le titre de Nintendo a beau être réputé pour être jouable à l’infini, cela ne l’empêche pas de proposer un certain nombre de défis à relever. Par exemple, dans le cas de son extension « Happy Home Paradise » sortie en novembre 2021, les joueurs d’Animal Crossing ont notamment pour objectif de construire un total de 350 maisons différentes pour les vacanciers, ce qui demande naturellement énormément de temps et d’énergie. Cela n’a toutefois pas arrêté un certain Beautiful-Support-56, qui est alors venu partager sa victoire sur Reddit.

« Après d'innombrables heures à concevoir des centaines de maisons, je crois que j'ai enfin réussi... J'ai fait toutes les maisons de vacances » se félicite en effet le joueur d’Animal Crossing dans son message. Mais comme il l’avoue ensuite, sa victoire a finalement un goût amer. Et cela ne tient qu’à une chose : le manque de reconnaissance de la part de Nintendo pour cet exploit. « J’ai remarqué qu’après le succès des 350 maisons, le nombre d’habitants ayant besoin de maisons de vacances diminuait. Et puis il n’y en a plus eu, et j’étais seul sur la plage… :( ».

« Je suis presque déçu qu'il n'y ait absolument aucune reconnaissance. Genre félicitations, vous avez conçu toutes les maisons, woooh » déplore-t-il, devant les nombreuses réactions compatissantes de la communauté d’Animal Crossing. « C’est trop triste, j’arrive pas à y croire ! » s’étonne par exemple un joueur. « Franchement, c’est triste. Ils auraient pu faire n’importe quoi. Même une cinématique avec Lottie ou un truc du genre. On dirait vraiment que Nintendo a lâché l’affaire avec Animal Crossing New Horizons » regrette un autre.

Même Breath of the Wild n’a pas osé

« Merde, dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ils te donnent au moins un petit caca doré pour avoir trouvé les 900 Korogus » ironise finalement un troisième joueur. Une remarque qui n’a évidemment pas manqué d’amuser la communauté Reddit, en témoignent les plus de 3 400 likes octroyés à la réponse. Heureusement pour Beautiful-Support-56, malgré la déception, l’envie de continuer à jouer à Animal Crossing reste présente. « Je suis retourné redessiner des maisons pour les poki supplémentaires » a-t-il en effet déclaré. Et c’est bien cela, finalement, le principal.

Source : Reddit