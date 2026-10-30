En début d’année, nombreux ont été les joueurs qui sont revenus poser leurs valises dans Animal Crossing New Horizons, à la suite du déploiement de la mise à jour 3.0 qui a accompagné l’arrivée de la version Nintendo Switch 2. Certains restent fidèles à leurs résidents préférés et profitent avec eux de la vie insulaire. Et si Big N n’est manifestement pas décidé à offrir à son jeu à succès un suivi plus poussé, en attendant un éventuel successeur, l’éditeur n’hésite pas à marquer le coup quand l’occasion se présente, notamment en faisant des petits cadeaux aux joueurs d’Animal Crossing New Horizons. Et il devrait assurément plaire à ceux qui relancent le jeu depuis leur Nintendo Switch 2 collector de Zelda.

Deux nouveaux codes de contenus gratuits pour Animal Crossing New Horizons

A défaut d’un suivi que les joueurs auraient aimé plus régulier, Nintendo offre parfois quelques cadeaux quand l’occasion se présente. Rien qui ne viendra pousser les vacanciers à relancer ACNH, mais les joueurs les plus réguliers apprécieront sans doute le geste. A l’occasion de l’arrivée prochaine de Zelda Ocarina of Time remake et des 40 ans de la saga, l’éditeur japonais a ainsi partagé deux nouveaux codes gratuits pour Animal Crossing New Horizons. Disponibles pour tous les joueurs, ils mettent évidemment à l’honneur la licence phare de Nintendo avec un t-shirt aux couleurs de la Triforce ou encore un parapluie tout mignon avec des Korok dessus. Pour les habitués, voici les deux codes à entrer directement dans votre jeu. Pour les autres, rendez-vous un peu plus bas pour suivre le tutoriel :

T-shirt Triforce : MO-BJY7-XKPP-C724

: MO-BJY7-XKPP-C724 Parapluie Korok : MO-9FRX-HMW1-WXS6

Pour entrer ces codes gratuits d’Animal Crossing New Horizons, il faudra au préalable avoir avancé dans le jeu. Vous devrez en effet impérativement avoir terminé l’initiation consacrée aux motifs personnalisables avec Tom Nook. Ensuite, une fois que vous aurez construit votre premier pont et bâti les maisons des trois nouveaux résidents, il viendra vous apprendre les rudiments de cette fonctionnalité. Une fois cette étape terminée, vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions suivantes pour profiter de ces petits cadeaux de Nintendo :

Lancez Animal Crossing New Horizons

Allez au bureau des résidents, puis sur la borne Nook Shop

Choisissez « Motifs Personnalisés »

Entrez le ou les codes de votre choix

Source : Nintendo