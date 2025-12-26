À l’approche du Nouvel An, Animal Crossing: New Horizons s’offre une petite touche festive avec de jolis (et mignons) cadeaux à récupérer gratuitement.

À l’approche du passage à la nouvelle année et juste après Noël, Animal Crossing New Horizons se met une nouvelle fois à l’heure des festivités. Nintendo vient de partager plusieurs codes de designs personnalisés spécialement pensés pour célébrer le Nouvel An 2026, avec quelques objets cosmétiques gratuits à récupérer directement en jeu. Une aubaine pour bien profiter.

Des cadeaux sur Animal Crossing New Horizons

Une petite attention saisonnière Animal Crossing qui ravira les joueuses et joueurs toujours attachés à la personnalisation de leur île. Cette série de skins comprend trois éléments distincts, tous accessibles via le système de créations personnalisées.

Ces designs festifs incluent un bonnet en maille “2026”, un hoodie assorti ainsi qu’un drapeau spécial 2026, parfait pour décorer la place de l’île ou les abords de votre maison. Purement cosmétiques, ces ajouts n’ont aucun impact sur le gameplay, mais permettent d’afficher fièrement l’arrivée de la nouvelle année tout en restant fidèles à l’esprit décontracté du jeu. C'est toujours bon à prendre.

Comment récupérer ces designs en jeu

Pour utiliser ces codes Animal Crossing, il suffit de se rendre dans la boutique des Sœurs Doigts de Fée, puis d’interagir avec l’ordinateur situé au fond du magasin. Une fois les codes entrés, les designs sont immédiatement disponibles et peuvent être portés ou placés comme n’importe quelle création personnalisée.

Voici les codes officiels partagés par Nintendo :

Bonnet 2026 : MO-4BF9-FR90-X513

: MO-4BF9-FR90-X513 Hoodie 2026 : MO-05W4-BPK8-3R2F

: MO-05W4-BPK8-3R2F Drapeau 2026 : MO-T5KK-WX8Y-VKP0

Une connexion Internet et un abonnement Nintendo Switch Online sont nécessaires pour accéder au service de téléchargement de designs. On s'en doute... Ce type de contenu temporaire s’inscrit dans la continuité de l’approche d’Animal Crossing: New Horizons depuis sa sortie. Même plusieurs années après son lancement, le jeu continue de recevoir des attentions ponctuelles. Un vrai plaisir ! Pour les joueurs encore actifs, c’est l’occasion parfaite de démarrer l’année 2026 avec style.

Source : Nintendo