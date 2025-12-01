Voilà une annonce qui semble idéale pour se replonger en douceur dans Animal Crossing New Horizons avant l'arrivée de toutes les nouveautés l'année prochaine. Pour rappel, la version Nintendo Switch 2 de New Horizons sera disponible le 15 janvier 2026 via une mise à niveau. Celle-ci ajoutera le mode souris et une résolution supérieure, ainsi que la possibilité de jouer en ligne avec plus d'amis simultanément. Le même jour, la mise à jour gratuite 3.0 arrivera pour les utilisateurs de Switch 1 et 2, avec du contenu crossover, un nouveau complexe hôtelier et bien plus encore. D'ici là, le titre se sent déjà d'humeur festive avec de nombreux contenus gratuits à récupérer.

Animal Crossing New Horizons en fête avec de nombreux contenus gratuits à récupérer

On vient peut-être tout juste de passer à décembre 2025, mais Nintendo se met déjà dans l'ambiance des fêtes avec une nouvelle collection de contenus gratuits à récupérer sur Animal Crossing New Horizons, annoncée notamment via la version japonaise de son site officiel. Qui dit contenu gratuit en lien avec les fêtes de Noël dit en l'occurrence des pulls bien kitchs et aux couleurs bien bigarrés comme on les aime (ou pas, selon les goûts de chacun).

Pour habiller votre avatar d'Aimal Crossing New Horizons aux couleurs des fêtes, vous pouvez obtenir les trois modèles personnalisés en vous rendant sur l'île officielle de Nintendo via le service d'adresse onirique de Luna (code de l'île : DA-6382-1459-4417), ou en utilisant la borne située au fond de la boutique des Sœurs Doigts de Fée en saisissant un code par contenu gratuit à récupérer, au nombre de trois, comme suit :

Jingle Sweater: MO-T2XL-S43L-9JTW

Bells Sweater: MO-5KL7-989R-MTP5

Wreath Sweater: MO-DP24-0WP7-6D2J

À noter toutefois que les contenus gratuits proposés sur Animal Crossing New Horizons en vue des fêtes ne sont pas à proprement parler des pulls, mais des motifs à imprimer sur un vêtement correspondant. Une fois les motifs récupérés via leurs codes respectifs, vous pourrez donc être en mesure de les imprimer sur un pull de votre choix via l'application Apparences Personnalisées à retrouver sur votre NookPhone.





