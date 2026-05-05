Entre Tomodachi Life Une Vie de Rêve, déjà en rupture dans de nombreuses enseignes françaises, et Pokemon Pokopia, qui a franchi la barre des 2 millions d’exemplaires écoulés en quelques jours, Nintendo attaque 2026 sur une note résolument cosy, qui semble définitivement rimer avec succès commercial. La firme de Kyoto pourrait avoir trouvé un nouveau filon à exploiter, mais il faudra néanmoins attendre le prochain bilan financier de l’éditeur pour mesurer l’impact de la version Nintendo Switch 2 d’Animal Crossing New Horizons, sortie en janvier, pour savoir si elle a dopé les ventes de la licence. En attendant ces chiffres, Big N continue de gâter ses abonnés Nintendo Switch Online avec quelques petits cadeaux.

Encore des avatars gratuits pour Animal Crossing New Horizons

Certains n’ont pas cédé aux sirènes des dernières productions cosy estampillées Nintendo et continuent leur vie insulaire sur ACNH. Depuis le lancement de la troisième mise à jour conséquente, beaucoup de joueuses et joueurs ont repris les rênes de leur petit coin de paradis et continuent de l’entretenir, en laissant toute leur créativité s’exprimer. Avec ce regain d’intérêt pour Animal Crossing New Horizons, Nintendo continue de faire des cadeaux aux joueurs, à condition qu’ils soient abonnés au Nintendo Switch Online. Les concernés peuvent ainsi récupérer une nouvelle salve d’avatars gratuits dans le cadre de leur abonnement sur l’e-Shop. Sont à l’honneur, cette fois, tous les personnages du jeu qui sont nés en mai. Cela inclut Amande, Ben, Clara, Ella, Isaac ou encore Perle. En voici la liste complète :

Agnès

Alix

Amande

Anna

Ben

Bichoune

Blair

Boubou

Clara

Crocket

Dolph

Dorian

Ella

Hector

Isaac

Jojo

Koko

Kolala

Madsi

Magogo

Margaux

Odile

Paolo

Pauline

Perle

Prof

Rina

Rose

Roswell

Selma

Steakos

Tonton

Tony

Aperçu des contenus gratuits ACNH pour les membres du Nintendo Switch Online. ©Nintendo

Tous ces avatars peuvent être échangés contre 10 points platine jusqu’au 2 juin 2026. Pour rappel, ces derniers s’obtiennent en accomplissant des missions comme jouer en ligne chaque semaine ou lancer certains jeux. Pour réclamer vos cadeaux Animal Crossing New Horizons, voici la marche à suivre :

Lancer votre Nintendo Switch 2 ou 1

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icone de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec Animal Crossing New Horizons dessus

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Source : Nintendo