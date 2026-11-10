De beaux cadeaux gratuits Animal Crossing New Horizons attendent les abonnés au Nintendo Switch Online. Découvrez de quand à quand vous pouvez les récupérer.

Une nouvelle mission attend les abonnés Nintendo Switch Online avec des Animal Crossing New Horizons à la clé. Jouez à l'exclu cosy jusqu'au 1er décembre 2026 (1h59) pour gagner des points Platine et pouvoir récupérer les icones cadeaux qui vous plaisent ou vous préparer pour la nouvelle vague qui arrive. Ce sera parfait pour habiller votre profil aux couleurs du jeu.

Des cadeaux Animal Crossing pour les abonnés sur Nintendo Switch 1 et 2

Le Nintendo Switch Online vous octroie jusqu'à 100 points platine si vous jouez à Animal Crossing New Horizons d'ici au 1er décembre 2026, 1h59 dernier délai. Cette monnaie propre à l'abonnement Switch vous permet de réclamer, entre autres, du contenu cosmétique pour votre profil. Actuellement vous pouvez par exemple avoir des icones Zelda, mais aussi Animal Crossing New Horizons.

Comme chaque mois, vous pouvez récupérer des avatars à l'effigie des personnages qui fêtent leur anniversaire en novembre dans Animal Crossing New Horizons. Cela concerne les habitants suivants :

Allie

Aurélie

Avril

Boris

Brutus

Chico

Chuck

Darius

Fanny

Jeannot

Kabuki

Lobo

Lydie

Maï

Mallory

Mahtilda

Mathilde

Mehdi

Nacer

Nadeige

Naomie

Phil

Prune

Ramsès

Reine

Rudy

Urbain

Vanina

Wolfgang

Wolfram

Puis, à compter de la mi-décembre, ces icones seront remplacées par d'autres personnages emblématiques d'Animal Crossing New Horizons. Pour les fêtes, le Nintendo Switch Online vous permettra d'obtenir les portraits de persos spéciaux, tels que Thibou, Pascal, Aurore, Sarah et Rodolphe. Un rendez-vous à ne pas manquer donc !

Comme nous le disions, les cadeaux gratuits Animal Crossing New Horizons sont à destination des abonnés Nintendo Switch Online. Vous devez donc avoir souscrit une offre standard ou un pack familial pour en bénéficier. Ensuite, pour les récupérer, il faut que vous ayez amassez suffisamment de point platine en jouant au jeu. Quand vous en avez quelques-uns dans votre bourse, voici comment réclamer vos icones offertes :

Allumez votre Nintendo Switch 1 ou 2

Continuez l'application Nintendo Switch Online depuis le menu Home

Ensuite, allez dans le menu « Missions et récompenses »

Sélectionnez Animal Crossing dans la liste des jeux

Choisissez sur l'icone que vous souhaitez échanger contre des points platine

Validez pour l'ajouter à votre collection