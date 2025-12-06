Le calendrier de la Nintendo Switch 2 se précise pour le début de l’année 2026, et dès janvier, Big N invitera les joueuses et joueurs à revenir s’évader sur leur île insulaire avec le portage d'Animal Crossing New Horizons, accompagné d'une toute nouvelle mise à jour gratuite. Cette mise à niveau ajoutera, entre autres, un mode souris, une résolution améliorée et la possibilité de jouer jusqu’à 8 en ligne. Mais ce n’est pas tout. Un patch 3.0 débarquera également le 16 janvier 2026 pour enrichir l’expérience, avec l’arrivée d’un nouveau complexe hôtelier et des fonctionnalités très attendues, comme la création d’objets à partir des matériaux stockés dans son coffre, entre autres surprises. Et comme Nintendo semble particulièrement d’humeur festive, l’éditeur nippon réserve encore quelques cadeaux aux abonnés fans d'Animal Crossing New Horizons.

De nouveaux cadeaux pour les abonnés fans d'Animal Crossing

Certains n’ont pas attendu le mois prochain pour rendre visite aux habitants de leur île, souvent laissée à l’abandon depuis un moment. Nombreux sont ceux qui ont déjà repris les rênes de leur petit coin de paradis, histoire de défricher le terrain et se préparer à l’arrivée de la nouvelle mise à jour. Avec la venue de la version Nintendo Switch 2, la communauté d'Animal Crossing New Horizons est au taquet et Big N a bien l’intention de récompenser ceux qui décident de replonger dans ce jeu cosy… à condition qu’ils soient abonnés au Nintendo Switch Online. Les joueurs concernés recevront ainsi des avatars gratuits en jouant à Animal Crossing New Horizons avant le 5 janvier 2026. Des personnages comme Rodolphe, Pierrot, Blaise ou encore Mirza sont à l’honneur, mais ce n’est pas tout. A noter qu’ils seront remplacés par d’autres icônes gratuites dès janvier.

En plus de cette distribution, l’éditeur japonais récidive avec une approche plus classique. Les avatars habituels de Nintendo Switch Online pour Animal Crossing New Horizons sont de nouveau disponibles, eux aussi jusqu’au 5 janvier 2026. Dans un style dessiné, ces icônes gratuites mettent à l’honneur certains personnages emblématiques, comme Marie, Kéké, Robusto, et encore une fois Rodolphe. Chacun de ces avatars demandera de dépenser 10 points platine, que l’on peut obtenir en accomplissant des missions, comme jouer en ligne chaque semaine ou lancer certains jeux, dont ACNH. Une formalité en somme. Voici la marche à suivre pour les récupérer :

Lancer votre Nintendo Switch 2 ou 1

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icone de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec Animal Crossing New Horizons dessus

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Source : Nintendo