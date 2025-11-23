C'était l'un des grands phénomènes de la pandémie de COVID-19. Animal Crossing New Horizons s'est imposé comme un véritable refuge pour de nombreux joueurs. Cinq ans après sa sortie, l'exclusivité Nintendo Switch s'apprête à connaître un nouvel essor avec son arrivée sur la Switch 2, prévue pour le 15 janvier 2026. À cette même date, une mise à jour gratuite majeure sera déployée, offrant aux joueurs de nouvelles fonctionnalités, des habitants inédits, des améliorations demandées depuis longtemps et du contenu inédit. En attendant ce grand événement, Nintendo gâte déjà ses abonnés Nintendo Switch Online avec quelques petits cadeaux.

Des avatars gratuits pour Animal Crossing New Horizons

Le défrichage a bien commencé sur de nombreuses îles. En préparation des nouveautés prévues pour janvier 2026, de nombreux joueurs ont repris le chemin de leur second chez-soi pour faire le ménage et renouer avec des habitants délaissés depuis trop longtemps. L’arrivée de la version Nintendo Switch 2 d'Animal Crossing New Horizons a clairement donné un nouvel élan à la communauté, et Nintendo a déjà commencé à gâter ses joueurs en leur offrant des avatars gratuits, à condition qu'ils soient abonnés à Nintendo Switch Online et qu'ils jouent avant la fin de l’année. L'éditeur récidive donc, cette fois avec une approche plus classique.

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent donc aller dénicher trois nouvelles icônes du jeu. A l’honneur, cette fois, l’adorable duo Méli et Mélo, ainsi que Rodrigue et son frère Morris. Pas de cadre ou de fond à récupérer contrairement à d’habitude. Chaque avatar d’Animal Crossing New Horizons coûte 10 points platine, obtenus en accomplissant des missions comme jouer en ligne chaque semaine ou lancer certains jeux, dont ACNH. Ces récompenses seront disponibles jusqu’au 2 décembre 2025 à 1h59, heure française. Pour les récupérer, il suffit de se rendre dans la « Missions et récompenses » de votre abonnement et de cliquer sur la vignette d’Animal Crossing. Si besoin, voici la démarche complète :

Lancer votre Nintendo Switch 1 ou 2

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icone de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec Animal Crossing New Horizons dessus

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Les avatars offerts avec le Nintendo Switch Online

