Pour célébrer l’annonce et l’arrivée de la version Nintendo Switch 2 d’Animal Crossing, Big N fait un cadeau à de nombreux joueuses et joueurs, mais pas tous...

Animal Crossing New Horizons s’est rapidement imposé comme le jeu emblématique du confinement de la pandémie de COVID-19. Cinq ans après sa sortie, l’exclusivité Nintendo Switch s’apprête à franchir un nouveau cap avec son arrivée sur la Nintendo Switch 2, programmée pour le 15 janvier 2026. À cette occasion, l’ensemble des joueurs bénéficiera d’une mise à jour gratuite majeure. Elle intégrera de nouveaux habitants, des améliorations diverses et surtout des fonctionnalités longtemps réclamées par la communauté. D’ici là, Nintendo profite de l’engouement renouvelé autour du jeu pour offrir de beaux cadeaux aux abonnés Nintendo Switch Online.

Des avatars pour les joueurs d'Animal Crossing New Horizons

De nombreux joueurs ont récemment retrouvé leur île virtuelle après des mois, voire des années d’abandon, et ont commencé à arracher les mauvaises herbes qui s’y étaient installées. L’annonce de la version Nintendo Switch 2 de Animal Crossing New Horizons et la mise à jour gratuite qui l’accompagne ont en effet ravivé l’intérêt de nombreux fans. Ils ont naturellement relancé le jeu pour préparer leur île en vue du lancement prévu pour janvier 2026. En attendant les nouveautés fébrilement attendues, Nintendo a souhaité marquer le coup en faisant un geste aux joueurs. L’éditeur japonais déploie ainsi une série d’avatars d’Animal Crossing New Horizons.

Ces jolis cadeaux, qui avaient déjà été proposés par le passé, seront accessibles pendant les trois mois précédant la sortie de la version Nintendo Switch 2 du jeu. Parmi les personnages emblématiques de l’univers d’Animal Crossing, on retrouve des figures incontournables telles que Marie, Tortimer, Ramsès, Dindou, Fanny et Tarou, qui seront mis à l’honneur durant cet événement. D’autres les accompagneront, Big N précisant que de nouveaux avatars seront offerts chaque mois. Attention toutefois, la manœuvre est quelque peu différente. Contrairement aux précédentes distributions, ces icônes ne seront en effet pas disponibles dans la section habituelle des récompenses Nintendo Switch Online.

Pour obtenir ces avatars d’Animal Crossing New Horizons, les joueurs devront en effet se connecter et jouer au jeu entre le 3 novembre et le 1er décembre 2025. En plus de ces petits cadeaux, ils recevront également un bonus de 100 points Nintendo. Un petit geste sympathique qui permettra aux joueurs d’afficher leur enthousiasme à quelques mois de la sortie de la mise à jour, prévue pour le 15 janvier 2026. Encore un peu de patience donc.

Quelques icones d'ACNH offertes aux joueurs. ©Nintendo

Source : Nintendo