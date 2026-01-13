Animal Crossing New Horizons n'a pas fini de vous gâter avant l'arrivée de nombreuses nouveautés pour les joueuses et joueurs NiIntendo Switch 1 et Switch 2.

Le phénomène Animal Crossing New Horizons est sur le point de faire son grand retour. Celui qu'on appelle le « jeu du confinement » tant il a occupé de personnes en pleine période de crise de la COVID-19 en 2020 va s'offrir cette semaine une énorme mise à jour. Celle-ci accompagnera le lancement de la Nintendo Switch 2 Edition. Et pour fêter cela, l'éditeur japonais a un petit cadeau pour tout le monde.

Un joli cadeau en l'honneur d'Animal Crossing New Horizons 3.0

C'est ce jeudi, le 15 janvier 2026, qu'Animal Crossing New Horizons passera dans une nouvelle ère. Le jeu va non seulement s'offrir une édition native pour la Nintendo Switch 2, mais aussi une énorme mise à jour pour la précédente console hybride. À cette occasion, il s'enrichira d'un tas de nouveaux contenus, dont l'hôtel qui marquera le retour d'une famille très appréciée des fans.

En effet, Animal Crossing New Horizons verra dès cette semaine le retour d'Amiral et de sa famille. Nintendo a donc choisi de mettre à l'honneur les fameux Kappa dans une série de cadeaux. Outre les icônes de profil que les abonnés au Switch Online peuvent récupérer, tout le monde peut maintenant télécharger un fond d'écran spécial pour habiller ordinateur et smartphone.

Contrairement aux icônes mentionnées, le fond d'écran gratuit Animal Crossing ne nécessite pas d'abonnement. L'unique condition à remplir est de disposer d'un compte Nintendo. Par conséquent, cela ne vous coûte rien et se créer aussi rapidement que facilement. Si vous en avez un, alors rien de plus simple que de vous rendre sur le site MyNintendo pour récupérer votre cadeau.

Ce fond d'écran à l'effigie des personnages spéciaux d'Animal Crossing New Horizons pourra alors être enregistré d'un clic sur votre ordinateur ou votre smartphone. Enfin, plusieurs résolutions vous sont proposées. Si vous cherchez un format horizontal, optez pour le 1920 x 1080. En revanche, vous avez le choix entre 1440 x 2560 et 1320 x 2628 au format vertical. Ainsi, vous pourrez décorer vos appareils juste à temps pour la sortie de la grosse mise à jour.

Capture d'écran du 13 janvier 2026. © Gameblog.