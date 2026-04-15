Afin de célébrer les 25 ans d’Animal Crossing comme il se doit, Nintendo lance une nouvelle série d’avatars à récupérer gratuitement pour l’ensemble des abonnés.

Hier, Animal Crossing célébrait officiellement son vingt-cinquième anniversaire. Pour Nintendo, cela fut alors notamment l’occasion d’offrir aux joueurs un beau cadeau à récupérer dans Animal Crossing New Horizons, aux côtés d’une nouvelle mise à jour bardée de correctifs pour une meilleure expérience de jeu. Comme d’habitude avec l’éditeur nippon, les réjouissances ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque les joueurs Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 peuvent également récupérer quelques cadeaux supplémentaires pour l’occasion.

Nintendo fête les 25 ans d'Animal Crossing avec de nouveaux avatars

En effet, à l’instar de titres comme Pokemon Pokopia ou encore Super Mario Bros Wonder récemment, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent dès maintenant échanger quelques-uns de leurs points Platine contre de nouveaux avatars aux couleurs d’Animal Crossing New Horizons, disponibles au nombre de cinq. Il est alors plus précisément question d’avatars à l’effigie des personnages du jeu, tels que Punchy, Beau, Melba, Cephalobot ou encore Stella, à retrouver dans la section « Missions & Rewards » du Nintendo Switch Online.

Attention toutefois car comme d’habitude, ceux-ci ne seront disponibles que pour une durée très limitée. Si jamais vous aviez envie de décorer votre profil à l’image d’Animal Crossing New Horizons, notez donc que vous n’avez que jusqu’au 4 mai prochain à 9h (heure française) pour en profiter. Après quoi, il sera trop tard. Cela vous laisse néanmoins plus de trois semaines pour réunir suffisamment de points Platine, qu’il est possible d’obtenir en complétant les différentes missions disponibles sur l’application Nintendo Switch Online.

Voilà encore une bien belle façon de célébrer les 25 ans d’Animal Crossing, donc, qui a fait son apparition pour la première fois le 14 avril 2001 sur Nintendo 64 au Japon. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la franchise n’a rien perdu de sa superbe avec le temps. Il suffit de voir le succès rencontré par Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch comme Nintendo Switch 2, où il a récemment fait l’objet d’une grosse mise à jour gratuite avec de nouveaux contenus, pour s’en rendre compte.

Source : Nintendo