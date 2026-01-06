La semaine prochaine, Animal Crossing New Horizons reprendra du service avec l’arrivée de sa grosse mise à jour 3.0. Et on en sait peut-être déjà plus sur le moment exact de son lancement.

De Mario Kart World à Metroid Prime 4: Beyond, en passant par Donkey Kong Bananza ou encore Kirby Air Riders, le second semestre de 2025 aura définitivement été placé sous le signe de la nouveauté pour la Nintendo Switch 2. Et nul doute que les choses ne font que commencer pour la machine, qui accueillera dès 2026 de nouveaux titres tels que Mario Tennis Fever ou Pokemon Pokopia par exemple. Mais avant cela, Nintendo nous redonne toutefois rendez-vous avec Animal Crossing New Horizons pour l’arrivée de quelques nouveautés.

L’heure de lancement de la mise à jour d’Animal Crossing New Horizons déjà connue ?

En effet, nous l’avons appris il y a maintenant plusieurs mois, le hit aux plus de 48 millions d’unités vendues reprendra un peu de service sur la Nintendo Switch 2, où il aura droit à une grosse mise à jour 3.0 dès le 15 janvier prochain. Au programme de celle-ci : des améliorations graphiques avec, notamment, la prise en charge de la 4K, la possibilité de retrouver jusqu’à 12 joueurs en ligne, ou encore évidemment une compatibilité avec les nouveautés de la console telles que le mode souris des Joy-Con 2 et le micro intégré.

Le plus intéressant pour les joueurs d’Animal Crossing New Horizons reste toutefois l’introduction de l’extension « Happy Home Paradise », dont l’objectif sera d’aider Amiral et sa famille à gérer un hôtel balnéaire pour attirer de nouveaux touristes sur l’île. Une extension qui, pour la bonne nouvelle, sera entièrement gratuite, et disponible à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. À vrai dire, pour l'heure, seule une grande inconnue demeure encore : quand sera-t-on officiellement en mesure d’en profiter ?

© Nintendo.

Si Nintendo doit encore confirmer l’information, il se murmure pour l’instant que la mise à jour pourrait arriver dans la nuit du 15 janvier, aux alentours d’une heure du matin. Notons néanmoins qu’il ne s’agit là que d’une simple spéculation, basée sur l’heure de lancement des précédentes mises à jour d’Animal Crossing New Horizons. Cela dit, nous ne devrions désormais plus trop tarder à le découvrir, puisque le patch 3.0 débarquera officiellement dès jeudi prochain. Et malgré une récente petite déception, les fans sont assurément plus qu’impatients.

Source : Insider Gaming