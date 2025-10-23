Tandis que le prochain Animal Crossing tarde à s'annoncer, les fans de la licence vont pouvoir essayer gratuitement un jeu qui pourrait leur plaire en attendant.

Pas de nouvel Animal Crossing en vue, la concurrence prend le relai. Les life sim cosy surgissent de toutes parts ces derniers temps, avec des propositions de plus en plus prometteuses. C'est le cas de la prochaine création d'un studio qui a largement fait ses preuves dans d'autres genres auparavant. Il va justement vous donner l'opportunité de le tester gratuitement très bientôt.

Un jeu à la Animal Crossing qui se laisse essayer gratuitement

Maintenant que la Nintendo Switch 2 est arrivée, les fidèles de Big N se demandent si un nouvel Animal Crossing est prévu et surtout quand il arrivera. Il faut dire que l'épisode New Horizons a fait exploser la popularité de cette licence déjà très appréciée à sa sortie en 2020. Dès lors, beaucoup de gens ont adopté la formule et recherche d'autres expériences dans ce genre. Ça, les équipes de HoYoverse l'ont bien compris.

En effet, le studio chinois derrière les succès Genshin Impact et Honkai Star Rail a récemment fait une annonce qui a surpris tout le monde. Il travaille actuellement sur un nouveau jeu dont l'ambiance et le gameplay rappellent vraiment l'esprit d'Animal Crossing. Il se nomme Petit Planet et proposera de mener la belle vie sur des planètes en compagnie d'habitants à la forme animale.

© miHoYo / HoYoverse.

Petit Planet pourrait être le prochain jeu événement à la Animal Crossing à débarquer sur le marché. Avec son ambiance reposante et son esthétique très mignonne, il a tout pour satisfaire aux fans de la licence de Nintendo. D'autant plus qu'il permettra de mener des activités du même genre pour entretenir chaque planète visitée. L'aspect social et communautaire occupera enfin une grande place dans l'expérience.

Seulement, Petit Planet ne concurrencera pas Animal Crossing directement sur son terrain. Du moins dans un premier temps, car il se destine pour l'instant à une sortie sur PC et mobile iOS. Vous pourrez d'ailleurs le tester gratuitement sous peu puisqu'une bêta fermée, intitulée « Coziness Test » se tiendra à compter du 7 novembre 2025. Vous êtes conviés à visiter le Galactic Bazaar, « un lieu de rencontre toujours animé où [les joueurs] pourront nouer des amitiés inattendues ». Ainsi, vous pourrez essayer diverses activités sociales et mini-jeux, notamment musicaux. Pour y prendre part, il suffit de vous inscrire sur le site officiel du jeu.