Le prochain jeu à la Animal Crossing dévoile de nouvelles images qui vont donner très envie, en particulier à une partie des fans. À vous de le tester en avance.

Des jeux façon Animal Crossing, il y en a de plus en plus. Cependant, toutes les propositions ne se valent pas. Alors, quand une nouvelle production semble prometteuse, nous la gardons à l'œil. C'est le cas de ce concurrent en développement dans un studio qui a su faire ses preuves à maintes reprises. Un nouveau trailer vient de sortir en parallèle du lancement de la beta test ouverte au public.

Animal Crossing n'a qu'à bien se tenir, ce concurrent est magnifique

On se méfie maintenant quand on voit des images d'un nouvel Animal Crossing-like sortir sur le web. Il y a tellement de cas de plagiats qui pullulent qu'on peut facilement avoir des raison de douter. Mais cette fois, c'est une valeur sûre qui s'annonce puisque le prochain concurrent gratuit de l'exclusivité Nintendo phénomène est développé par les équipes de HoYoverse (Genshin Impact, Zenless Zone Zero).

Intitulé Petit Planet, le jeu adopte une direction artistique personnelle qui reste tout de même dans l'ambiance d'Animal Crossing. La preuve encore avec le nouveau trailer qui présente l'aspect décoration d'intérieur. Nous y retrouvons des personnages chibi aménageant leur maison avec tout un tas d'éléments de mobilier.

Le style tout en rondeur des objets participe de l'ambiance très mignonne du jeu. Remarquons au passage une interface d'inventaire qui rappelle celle d'Animal Crossing dans son esthétique. Cela dit, Petit Planet profite d'un moteur graphique qui pourrait bien faire de l'ombre au jeu de Nintendo. Prévu sur PC et iOS, celui d'HoYoverse en met déjà plein les yeux ici.

Testez Petit Planet avant sa sortie

Si l'expérience cozy à souhait de Petit Planet vous tente, que vous soyez fan d'Animal Crossing ou néophyte hors de l'écosystème Nintendo, vous pouvez dès maintenant essayer le jeu. De fait, HoYoverse et la maison-mère miHoYo ont lancé une phase de bêta test qui ouvre aujourd'hui, vendredi 7 novembre,

Pour vous inscrire à la bêta de Petit Planet, il vous faudra un compte HoYoverse. Si vous avez déjà joué à un titre du studio, vous en avez forcément un. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à remplir le formulaire sur le site officiel du jeu. Si vous êtes retenu, vous recevrez un code de téléchargement. Vous n'aurez alors plus qu'à profiter de l'expérience !