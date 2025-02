La licence Animal Crossing s'est depuis longtemps fait une place dans le cœur des joueuses et joueurs Nintendo. Cependant, l'épisode New Horizons a marqué un véritable tournant en 2020 avec son succès absolument colossal. Ç'a été un véritable raz-de-marée, offrant une escapade paisible en pleine période de pandémie. La communauté de fans s'est donc largement agrandie, cherchant d'autres jeux à se mettre sous la main aujourd'hui. Ça tombe bien, car un titre dans le même esprit confirme sa date de sortie. Ça devrait vous plaire !

Le prochain jeu pour les fans d'Animal Crossing

Ce qui a séduit de plus en plus dans la formule Animal Crossing, c'est la liberté laissée aux joueurs. D'un opus à l'autre, nous avons l'opportunité de personnaliser davantage notre environnement et plus seulement notre maison. C'est ce que proposera aussi Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (ou Fantasy Life i : La Voleuse de temps), tout intégrant une dimension aventure qui promet de dynamiser l'expérience.

Si vous ne connaissez pas la licence Fantasy Life, notez au moins qu'elle est développée par Level-5. Eh oui ! Le studio derrière Professeur Layton et les jeux Inazuma Eleven aime passer d'un genre à l'autre. Avec La Voleuse de temps, on est donc plus proche d'un Animal Crossing ou d'un Stardew Valley. Vous devrez construire votre ville, explorer toute une île dont vous devrez résoudre les mystères en voyageant entre le passé et le présent.

Pour tous les amateurs d'Animal Crossing qui cherchent un nouveau titre à se mettre sous la dent, Fantasy Life i a une bonne nouvelle ! Après plusieurs reports, le jeu vient enfin de donner sa date de sortie définitive dans un nouveau trailer. Vous pourrez ainsi y jouer officiellement le 21 mai 2025 sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|Y et PC.