Les fans d'Animal Crossing et autres cosy games du genre vont avoir un jeu de plus à mettre sur leur liste. Vous pouvez d'ores et déjà le tester, alors foncez !

Ces dernières années, l'offre de jeux à la Animal Crossing a explosé ! Mener une vie paisible dans une bourgade tranquille en prenant soin de son espace et en veillant au bien-être des habitants semble séduire de plus en plus de monde. La preuve avec un nouveau qui s'apprête à débarquer mais qui se laisse déjà approcher sur Steam. Si vous-mêmes vous êtes un amateur du genre, ce pourrait être votre prochain coup de cœur.

Un Animal Crossing-like à découvrir maintenant

Avec son dernier opus, Animal Crossing New Horizons, la saga a probablement atteint une forme d'apogée dans son histoire qu'il sera difficile à dépasser. Mais, pour y avoir goûté, il faut être un joueur Switch. Dès lors, si vous souhaitez connaître une expérience proche ou tout simplement avoir de quoi passer le temps en attendant la future itération, nous avons peut-être un nouveau titre à vous recommander.

Prenant place dans un village où plane la sérénité, Everdream Village se présente bien comme un jeu à la Animal Crossing. Installez-vous et allez à la rencontre de vos voisins ou des animaux qui peuplent les environs. Faites connaissance avec cette nouvelle terre qui n'attend que votre intervention pour prendre forme et donner vie aux cultures que vous choisirez d'y faire pousser, un peu comme dans Stardew Valley également.

Il faut dire qu'Evderdream Village rassemble un tas de fonctionnalité qui ont déjà fait mouche. Nous pensons notamment au terraforming, au cœur de l'expérience d'un Animal Crossing New Horizons mais aussi d'un Fantasy Life i. Le premier trailer montre aussi la possibilité d'assembler vous-mêmes et de personnaliser vos meubles, ce qui rappellera le premier MySims.

Si le concept vous parle, alors Everdream Village pourrait en effet vous plaire. Pas encore disponible dans sa version complète, le jeu prévoit de se lancer en early access dès cette année 2025. Mais, vous pouvez quand même y jouer dès maintenant grâce à sa démo gratuite sur Steam.