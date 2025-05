Animal Crossing New Horizons a été l'un des plus gros cartons de la Nintendo Switch première du nom. Sorti probablement au moment où les joueuses et joueurs en avaient le plus besoin, ce titre nous a permis de nous évader au cours d'une année 2020 en pleine période de pandémie. Cependant, les années passant, le nouveau contenu n'a pas tellement suivi. Qu'à cela ne tienne, les amateurs du genre auront prochainement de quoi faire ! Non, pas de nouvel AC à paraître, mais une compilation qui devrait vous plaire, issue d'une célèbre déjà célèbre.

La vie de ferme attend les amateurs d'Animal Crossing

Depuis ses débuts en 2001, la licence Animal Crossing a su évoluer et s'enrichir d'une console à l'autre. À ce jour, New Horizons est assurément l'opus le plus abouti. Parmi les dernières nouveautés dont votre aventure insulaire a su profiter, on relèvera la possibilité d'entretenir votre propre potager. Si cet aspect vous a séduit, alors pourquoi ne pas vous lancer pleinement dans la vie agricole avec Harvest Moon ?

Lancée 5 ans avant le premier Animal Crossing, la licence Harvest Moon a elle aussi fait son petit bonhomme de chemin, de la Super Nintendo à la Switch. Si vous aimez les expériences cozy, c'est typiquement le genre de jeu qui devrait vous plaire. Et pour cause : la licence vous invite à mener une vie paisible de fermière ou fermier, en développant votre exploitation, entre culture et élevage, tout en vous permettant d'interagir avec des voisins hauts en couleur.

L'expérience Animal Crossing-like vous tente ? Alors préparez-vous ! Car le studio Natsume dévoile une compilation regroupant deux opus de la 3DS pour la Nintendo Switch : Harvest Moon La Vallée perdue et Harvest Moon Le Village de l'Arbre céleste. Tous deux ont donc été remastérisés et optimisés pour la console hybride.

La sortie est prévue pour le 4 juillet 2025 (date française) en numérique et en physique. Les précommandes sont déjà ouvertes chez la plupart des revendeurs, comme Micromania ou le store officiel du studio Nastume. Vous pouvez opter pour la version starndard ou collector. Cette dernière inclut des goodies en prime : la boîte de jeu, 2 planches de stickers, un CD “Best Of” de la soundtrack, 2 illustrations d'arrière-plan pour diorama et 1 poster A4 recto-verso. Alors, si vous êtes fans de jeux à la Animal Crossing ou encore Stardew Valley, cette compilation pourrait être faite pour vous.

