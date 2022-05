Reggie Fils-Aimé, l’ex-président de Nintendo America, croit fermement à la blockchain et aux NFT. Pour lui, Animal Crossing New Horizons serait le jeu parfait pour cette technologie.

La folie des NFT et des crypto-monnaies emporte tout le monde, même les grands noms du jeu vidéo. Nintendo a déjà manifesté son intérêt, que partage ouvertement l’ancien président de Nintendo America.

Reggie Fils-Aimé à fond sur les NFT

Vous pensiez en avoir terminé avec les NFT ? Mauvaise nouvelle, l’industrie du jeu vidéo n’a pas encore oublié ces jetons non fongibles à l’intérêt discutable. A fond dedans, Square Enix s’est séparé de Tomb Raider et de ses studios occidentaux pour se concentrer en partie sur ses efforts dans la blockchain. Ubisoft de son côté n’en démord pas, malgré le bide de sa plateforme Quartz. Récemment, une personne inattendue a partagé son enthousiasme pour les NFT.

Reggie Fils-Aimé, anciennement à la tête de Nintendo, croit fermement en cette technologie. Dans une interview au SXSW relayée par Nintendo-Life, il a déclaré que « la blockchain est très attirante ». Plus concrètement, il explique que le concept de « jouer pour posséder » a toute sa place dans les jeux vidéo.

Je suis un joueur capable de passer 50 heures ou 100 heures dans un jeu. Il y a même des jeux dans lesquels j’investis 300 heures. Quand je suis prêt à passer à autre chose, est-ce que ce ne serait génial de pouvoir monétiser ce que j’ai construit ?

Animal Crossing New Horizons, le jeu parfait pour la blockchain

Selon lui, Animal Crossing New Horizons serait le jeu parfait pour les NFT et ce concept. Il part du principe que les joueurs pourraient être capables de revendre leurs îles et de trouver facilement preneur. Ils auraient alors un retour sur le temps investi à créer un petit bout de paradis. Il faut avouer que certaines créations des fans forcent le respect. Reggie Fils-Aimé s’appuie cependant sur une approche moins corporate que les éditeurs.

« Je suis un partisan de la technologie et de la direction qu’elle prend. Cependant, elle doit aller dans le sens des joueurs, et non juste être une nouvelle approche des développeurs pour gagner plus d’argent. » Malheureusement, les exemples récents montrent qu’on se dirige plutôt vers la seconde option. Les développeurs semblent pour le moment s’orienter uniquement vers des NFT classiques ou des skins d’armes utilisables dans un seul jeu avec la promesse de pouvoir les utiliser ailleurs. On a vu ce que ça a donné avec Ghost Recon Breakpoint, abandonné quelques mois après le lancement des premiers NFT d’Ubisoft.