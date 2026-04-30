Alors que Pokémon Pokopia a tout explosé et que Tomodachi Life est en train de devenir viral sur les réseaux sociaux notamment, le grand roi des jeux cosy s'offre une mise à jour. Animal Crossing New Horizons continue à se mettre à jour sur Nintendo Switch et Switch 2. Après avoir offert des cadeaux lors de la mise à jour anniversaire pour fêter les 25 ans de la franchise (oui déjà), le jeu déploie une nouvelle update. Voici ce qui change.

Animal Crossing New Horizon passe en 3.0.3 et fait plaisir à tout le monde

Ne vous attendez pas à une mise à jour massive bourrée de contenu gratuit ou de correctifs à plus savoir quoi en faire, on laisse ça à Crimson Desert. Animal Crossing New Horizons se contentera ici d'un petit patch qui viendra ajouter une option d'achat pour les joueurs retardataires tout en corrigeant un petit bug en passant. Avec ce patch 3.0.3, les joueurs d'Animal Crossing pourront retrouver la fameuse statue de feuille (symbole du jeu) directement à l'achat en boutique. Pour rappel, cet objet décoratif avait été offert lors de l'anniversaire de la licence qui soufflait sa 25ème bougie il y a peu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de récupérer votre statue à ce moment-là, vous pourrez donc maintenant la retrouver à l'achat très facilement.

L'autre ajout de cette mise à jour vise quant à lui un bug d'affichage qui pouvait empêcher certains objets d'apparaître dans votre stockage. Il pouvait arriver qu'à l'ouverture de votre stockage privé, certains contenus laissaient place à des carrés vides, et dans certains cas, il n'était même plus possible d'interagir avec, obligeant alors à relancer le jeu. Ce souci devrait normalement être réglé désormais.

Comme d'habitude, la mise à jour se fera d'elle-même lorsque vous lancerez Animal Crossing New Horizons en étant connecté à internet. Il est toutefois possible de la forcer manuellement si cette dernière ne se lance pas, en passant par le volet des options sur l'application via le menu principal.

© Nintendo.

Notes de patch complètes, mise à jour 3.0.3 sur Nintendo Switch et Switch 2

Mises à jour générales d'Animal Crossing New Horizons

La statue de feuille, offerte en cadeau pour le 25e anniversaire, est désormais disponible à l'achat dans le catalogue de meubles de Nook. Même les joueurs qui n'avaient pas encore obtenu la statue de feuille la verront désormais dans leur catalogue. Le prix de la statuette de feuille a également été ajusté.

Correction d'un problème où les images de certains objets ne s'affichaient pas lors de l'ouverture de votre espace de stockage personnel ou du catalogue de décoration pour les chambres d'hôtel.

source : Animal Crossing New Horizon, Nintendo