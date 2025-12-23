Pendant que Animal Crossing continue de fédérer des millions de joueurs, un autre jeu de vie paisible s’apprête à entrer sur le devant de la scène. De quoi changer un peu d'air.

Pendant longtemps, Animal Crossing a régné sans partage sur le royaume des jeux de vie paisibles, colorés et communautaires. Mais depuis quelques années, les prétendants se multiplient. Et parmi eux, Heartopia s’impose peu à peu comme l’un des plus crédibles. Après plusieurs phases de test très suivies, le jeu vient enfin de lever le voile sur sa sortie officielle.

Ce concurrent de Animal Crossing a une bonne nouvelle

C’est désormais officiel. Heartopia, concurrent de Animal Crossing, sortira le 7 janvier 2026. Le jeu sera disponible sur Android, iOS et PC, avec toutefois une nuance importante pour les joueurs ordinateur. La version PC ne passera pas par Steam au lancement. Il faudra utiliser TapTap, la plateforme déjà employée durant les bêtas. Une décision étonnante, mais qui ne bloque pas l’accès au jeu pour autant. XD Games précise simplement que la version Steam arrivera plus tard, sans donner de fenêtre précise pour le moment. Les préinscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel, avec à la clé un petit bonus de bienvenue pour les plus motivés.

Si Heartopia évoque immédiatement Animal Crossing, ce n’est pas un hasard. On y retrouve une direction artistique douce, des personnages chibi, un monde ouvert à explorer et une progression axée sur le quotidien plutôt que sur la performance. Mais là où le jeu tente de se démarquer, c’est par son orientation multijoueur persistante. Le monde est partagé, vivant, et pensé pour encourager les rencontres, les activités communes et les événements à plusieurs. Concerts improvisés, repas collectifs, exploration à plusieurs ou simples moments de détente font partie intégrante de l’expérience. Le titre mise aussi beaucoup sur la personnalisation. Avatars, vêtements, accessoires, décorations, tout est conçu pour permettre aux joueurs de façonner leur identité et leur espace de vie, sans pression ni contrainte.

Un jeu chill

Heartopia ne parle pas de combats ou de défis stressants. Ici, l’essentiel tourne autour des loisirs. Cuisine, musique, artisanat, exploration, collecte de ressources, chaque activité progresse indépendamment et débloque de nouvelles possibilités. Comme dans Animal Crossing.

Les développeurs ont déjà confirmé que le contenu du lancement serait détaillé plus tard, probablement dans les jours précédant la sortie. Une façon de maintenir le suspense, mais aussi de rassurer après des bêtas déjà bien fournies. XD Games n’oublie pas celles et ceux qui ont participé aux tests fermés. Les joueurs ayant créé un personnage lors des précédentes bêtas recevront automatiquement un accessoire cosmétique exclusif au lancement. Ceux ayant atteint le niveau 18 débloqueront même un second objet, plus rare. De leur côté, les joueurs préinscrits recevront un pack de ressources en jeu dès l’ouverture des serveurs, histoire de démarrer l’aventure dans de bonnes conditions.

