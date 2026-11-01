Les collectionneurs et fans d'Animal Crossing ne peuvent pas passer à côté de cette collection avec des personnages et lieux iconiques. Découvrez où la commander.

Si vous êtes fan d'Animal Crossing, on parie que vous allez craquer sur les Happy Room Animal Crossing. Ces adorables dioramas se décline en 6 modèles à l'atmosphère chaleureuse, tout à l'image des jeux Nintendo. En attendant justement un nouvel épisode, c'est la collection parfaite pour retrouver la douceur de ce petit monde sans même à avoir à allumer votre Switch.

Une collection incontournable pour les fans de la licence Nintendo

Le fabriquant Re-Ment a imaginé sa collection Happy Room Animal Crossing de manière à reproduire des décors familiers pour les exposer chez soi. Rempli de détails, ces dioramas rendent véritablement hommage à la licence et tout particulièrement au dernier épisode sorti, New Horizons.

En plus, la particularité de la collection Happy Room Animal Crossing est qu'elle est proposée sous forme de boîte mystère. Autant vous pouvez achetez le set complet sans doublon, autant vous pouvez choisir de les prendre à l'unité en ne sachant pas à l'avance quel modèle vous aurez parmi les 6 disponibles :

Boutique de Méli et Mélo

Marie au Bureau des résidents

Perchoir, le Café de Robusto

Chez Mathéo, l'écureuil

Maison de Robert, le chat

Chez Blanche, la louve

Pour l'instant, ce sont les seuls modèles existants. Mais, rien qu'à eux 6, ils rassemblent l'esprit de la licence. Ces Happy Room Animal Crossing sont joliment décorés, plein de couleurs et mettent en scène plusieurs personnages iconiques. Maintenant qu'on avance tout droit vers les fêtes de fin d'année, on se dit que c'est le genre de cadeau à offrir à n'importe quel fan de l'univers.

© Nintendo et Re-Ment

Où commander les Happy Room Animal Crossing ?

Sorties initialement en mars 2026, les Happy Room Animal Crossing sont en rupture chez plusieurs revendeurs. Cela dit, ce n'est pas le cas partout. Si ces dioramas de collection vous font de l'œil ou que vous cherchez des cadeaux à faire à l'approche de Noël, voici où les commander en France :

Amazon à 38,46 € (import)

Cultura à 12,99 € (voir disponibilité en magasin)

Fnac à 22,99 €