Avec l'arrivée de la Nintendo Switch 2, les fans de la firme de Kyoto s'impatientent déjà qu'un nouvel opus d'Animal Crossing viennent les occuper des heures durant. Cependant, après le succès de New Horizons, le défi va être dur à relever ! Cela dit, le temps n'est pas vraiment aux annonces de jeux pour la licence. Pour autant, des nouveautés sont bien aux rendez-vous et elles vont beaucoup plaire.

Votre collection Animal Crossing va déborder

Nintendo regorge décidément d'idées en matière de produits dérivés autour d'Animal Crossing. En plus des prochains sets LEGO, une première nouveauté sera disponible à la vente au mois d'août prochain : des Crocs officielles ! Après une première collaboration dédiée à Pokémon, l'éditeur de jeux vidéo et la marque de chaussures ont donc décidé de remettre le couvert. Si vous pouvez déjà les commander en ligne, les modèles arriveront le 27 août 2025 sur le marché.

Pour faire les choses bien, Crocs a lancé un modèle Animal Crossing pour adultes (taille 34 à 43), pour 79,99 €, et un pour enfant (taille 28 à 39), pour 54,99 €. Chacun s'accompagne de clips Jibblitz à l'effigie de Tom Nook, Marie, Méli et Mélo réunis, un pommier et une maison. Si vous souhaitez personnaliser davantage votre pair, d'autres clips Animal Crossing sont proposés en lot ou à l'unité :

Pack Creator (18,99 €) : Les trois sœur Doigts de Fée, à savoir Cousette, Layette et Maria, ainsi qu'une icône de sac et de t-shirt.

(18,99 €) : Les trois sœur Doigts de Fée, à savoir Cousette, Layette et Maria, ainsi qu'une icône de sac et de t-shirt. Pack Collector (18,99 €) : Thibou, Céleste, Pascal, un fossile et un pétoncle.

(18,99 €) : Thibou, Céleste, Pascal, un fossile et un pétoncle. Habitants à l'unité (4,99 €) : Mathéo (Marshal en anglais), Clara (Bunnie en anglais) et Rosie.



© Nintendo.

Une autre surprise attend les fans d'Animal Crossing. Il s'agit de dioramas Happy Room fabriqué par la marque Re-Ment. Il s'agit de petites pièces miniatures mettant à l'honneur certains lieux ou personnages iconiques de New Horizons. Il en existe 6 en tout : le bureau de Marie, le bar de Robusto, le magasin de Méli et Mélo, puis les chambres de Robert, Mathéo et Blanche. L'ensemble est vendu au prix de 59,90 € et est déjà disponible en précommande pour la France chez certains revendeurs.

© Nintendo et Re-Ment.

Bientôt l'annonce du successeur de New Horizons ?

Avec ce genre d'annonce, Nintendo est sûr d'affoler les fans d'Animal Crossing. Ces derniers sont à l'affut du moindre indice qui indiquerait une annonce prochaine pour un nouvel opus. Par exemple, ils sont nombreux à s'être questionnés sur le fait que l'éditeur remette en avant la licence l'air de rien sur les réseaux sociaux.

Depuis la GameCube, la licence Animal Crossing a proposé un nouvel épisode sur quasiment chaque console de Nintendo. Qui plus est, après le succès monumental de New Horizons, l'attente d'une nouvelle itération est colossale. En saurons-nous plus à l'occasion d'une future conférence ? Ce n'est pas encore dit, mais croisons tout de même les doigts.