Les amateurs d'aventures paisibles à la Animal Crossing vont avoir de quoi faire avec ce nouveau jeu. Une bonne nouvelle vient en plus de tomber pour celles et ceux qui l'attendent.

L'heure ne semble pas à la nouveauté pour ce qui est de la licence Animal Crossing. La grande conférence de présentation de la Nintendo Switch 2 a bien dévoilé le retour de licences populaires, mais pas celle qui a fait vibrer le cœur de millions de joueuses et joueurs à travers le monde pendant le confinement. Qu'à cela ne tienne, les fans du genre auront tout de même de quoi faire sur les consoles de Big N, c'est dit !

Une bonne nouvelle pour un jeu qui plaira aux fans d'Animal Crossing

Pour l'heure, pas de nouveau Animal Crossing à l'horizon. L'approche de la Nintendo Switch 2 avait pourtant donné de l'espoir aux fans. Mais, il faudra encore patienter. Ça tombe bien car après tout, ce ne sont pas les jeux du genre qui manquent. Encore dernièrement, Natsume annonçait une compilation Harvest Moon à destination de la première Switch, rétrocompatible avec la nouvelle. Cette fois, c'est un autre jeu du genre qui a une grande nouvelle. Il s'agit de Fantasy Life i La Voleuse de Temps (Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time).

Voilà un titre qui parlera aux amateurs de simulation de vie paisible à la Animal Crossing. Il est vraiment pensé comme un RPG « slow-life ». Il vous invite ainsi à mener une vie tranquille tout en contribuant à bâtir une ville sur une île déserte. Oui, il y a une petit quelque chose de New Horizons dans le pitch. Fantasy Life i La Voleuse de Temps prend en plus une tournure RPG, avec une aventure plus complexe ou encore la possibilité d'exercer tout un tas de métiers. Avec son style coloré, sa gestion du temps et toutes les activités qu'il propose, la prochaine production de LEVEL-5 s'inscrit pleinement dans la lignée des jeux qui ont tout pour séduire les fans de la licence de Nintendo.

Prévu le 21 mai 2025 sur Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox Series X|S et PC, Fantasy Life i La Voleuse de Temps a une surprise supplémentaire pour celles et ceux qui seraient intéressés. De fait, LEVEL-5 vient d'annoncer que le jeu aurait aussi droit à sa Nintendo Switch 2 Edition. Cela veut dire qu'il profitera d'une version améliorée, avec de meilleurs graphismes notamment, sur la nouvelle console. Pas de date indiquée cependant. Par conséquent, on croise les doigts pour qu'elle soit disponible à la sortie de cette dernière, le 5 juin prochain.

© LEVEL-5.