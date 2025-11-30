En amont de l’arrivée d’Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2, l’éditeur propose à sa communauté de récupérer divers cadeaux aux couleurs de son titre phare.

Entre Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou encore Kirby Air Riders, Nintendo aura réservé des premiers mois particulièrement solides à sa Nintendo Switch 2. Pour autant, malgré la sortie de sa nouvelle console, la firme de Kyoto n’en oublie pas pour autant les possesseurs de la Switch première du nom. Les nombreuses mises à jour reçues par certains titres peuvent en témoigner. Et alors qu’Animal Crossing New Horizons se prépare à être le prochain sur la liste, l’éditeur, décidément très généreux, en profite également pour offrir quelques cadeaux à sa communauté.

Récupérez vite ces avatars gratuits Animal Crossing New Horizons

En effet, nous l’avons récemment appris, Animal Crossing New Horizons reviendra sous le feu des projecteurs dès le 15 janvier 2026, où il aura non seulement droit à une sortie en bonne et due forme sur Nintendo Switch 2, mais également à une mise à jour gratuite pour l’ensemble des utilisateurs. De quoi relancer l’intérêt des joueurs pour le titre donc, grâce à l’arrivée de plusieurs fonctionnalités inédites et autres améliorations destinées à rendre l’expérience de jeu encore plus agréable qu’elle ne l’est déjà.

Mais avant que cela n’arrive, Nintendo n’entend pas non plus laisser sa communauté sans rien. Ainsi, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent d’ores et déjà réclamer une série d’avatars gratuits aux couleurs d’Animal Crossing New Horizons qui, attention toutefois, sont bientôt voués à disparaître. Car comme annoncé par l’éditeur, l’offre prendra officiellement fin le 2 décembre 2025 à 1h59 (heure française), ce qui signifie qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter. Et pour les récupérer, c’est alors très simple :

Lancez votre Nintendo Switch

Cliquez sur l’icône Nintendo Switch Online

Allez dans la section « Missions et récompenses » (matérialisée par un icône en forme de cadeau)

Rendez-vous sur le jeu

Sélectionnez l’avatar que vous souhaitez récupérer, puis cliquez sur « Échanger »

Il ne vous reste alors plus qu’à répéter l’opération pour chaque avatar que vous souhaitez récupérer afin de pouvoir en profiter comme bon vous semble.

Source : Nintendo