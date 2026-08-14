Pendant que certains explorent les fonds marins de Fonds-Bulleux, le premier DLC de Pokemon Pokopia, d’autres ne décrochent toujours pas de la vie insulaire d’Animal Crossing New Horizons. Le jeu cosy le plus vendu de Nintendo continue de fédérer une communauté fidèle, et le constructeur japonais leur fait régulièrement des cadeaux, qu’ils soient à utiliser en jeu grâce à des codes de contenu gratuit, ou directement sur leur Nintendo Switch pour personnaliser leur profil. Les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online peuvent donc récupérer de nouveaux cadeaux.

Des cadeaux Animal Crossing New Horizons pour les abonnés

Pour certains, l’été rime avec la plage, le soleil et ACNH. Et Big N ne rate jamais une occasion de mettre en avant son jeu estival par excellence. Cette fois, les abonnés au Nintendo Switch Online pourront récupérer plusieurs salves de cadeaux. Les joueurs concernés recevront donc des avatars gratuits, ainsi que 100 points platine, simplement en jouant à à Animal Crossing New Horizons avant le 31 août 2026. Les personnages varient d’une région à l’autre, mais ils incluent Marie, Racine, Gulliver ou encore Rounard. Les points Platine pourront justement être dépensés dans la nouvelle vague d'icônes ACNH, déployée en parallèle de cet événement. Voici la liste de tous les habitants d’Animal Crossing New Horizons disponibles pour décorer votre profil :

Liste des avatars gratuits d'ACNH disponibles avec le Nintendo Switch Online

Alice

Bebel

Bengale

Bernardo

Boumboum

Câlin

Crakos

Croko

Déborah

Épicure

Gloria

Grognon

Hercule

Irène

Jacob

Jeff

Jon

Karen

Kristine

Léonard

Leandro

Marcel

Marito

Mireille

Monica

Nana

Nathan

Nonos

Pamela

Placide

Ralf

Rénato

Stella

Tiansheng

Tigri

Tupux

Valé

Vladimir

Tous ces avatars peuvent être échangés contre 10 points platine jusqu’au 1er septembre 2026 à 2h59. Pour rappel, ces derniers s’obtiennent en accomplissant des missions comme jouer en ligne chaque semaine ou lancer certains jeux. Pour réclamer vos cadeaux Animal Crossing New Horizons, voici la marche à suivre :

Lancer votre Nintendo Switch 2 ou 1

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icone de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec Animal Crossing New Horizons dessus

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Source : Nintendo