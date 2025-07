Pour Nintendo, hier était une nouvelle journée à marquer d’une pierre blanche. En effet, vingt-six ans après la sortie de Donkey Kong 64, l’éditeur offrait au célèbre gorille la seconde aventure en 3D de son histoire avec Donkey Kong Bananza, qui semble clairement faire l’unanimité auprès du public si l’on en croit les premiers retours. Et maintenant que le jeu est sorti, certains se demandent d'ores et déjà quelles grosses cartouches pourraient suivre à l’avenir. Il se murmure alors qu’un nouvel Animal Crossing pourrait faire partie du lot…

Un nouvel Animal Crossing bientôt annoncé ?

Nous vous en parlions il y a tout juste deux jours, d’insistantes rumeurs voudraient que Nintendo prenne prochainement la parole par le biais d’une nouvelle édition de son Nintendo Direct. L’information, partagée par l’insider Nate the Hate, indique que celui-ci pourrait avoir lieu dès la fin du mois de juillet, probablement au cours de la semaine du 28. Toutefois, alors que ce dernier n’a jamais communiqué la moindre information sur le programme de l’éditeur pour l’événement, une autre source semble quant à elle avoir obtenu quelques échos de son côté.

Laquelle ? Un certain BeatEmUps, youtubeur et streameur qui s’est récemment exprimé à ce sujet au cours d’une vidéo diffusée sur la chaîne Nontendo Podcast. Il y a alors déclaré que le successeur d’Animal Crossing: New Horizons devrait y faire une apparition en guise de one more thing, avec une fenêtre de sortie fixée pour 2026. « Pour autant que je sache, le ‘one more thing’ est censé n’être qu’un teaser. J’ai entendu dire qu’Isabelle allait apparaître avec un teaser disant ‘Animal Crossing sortira en 2026 » a-t-il notamment clamé.

Étonnamment, BeatEmUps semble toutefois chercher à temporiser en ajoutant qu’il « ne sait pas à quel point cela est vrai » car il n’est lui-même pas un insider et qu’il « n’a jamais d’information ». Ce qui, vous en conviendrez, semble un peu contradictoire pour quelqu’un qui déclarait pourtant trois semaines avant Nate the Hate qu’un Nintendo Direct aurait lieu au mois de juillet. De fait, comme toujours dans ce genre de situation, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes, en particulier concernant l’annonce potentielle d’un Animal Crossing.

Un Nintendo Direct qui serait riche en annonces

En tout cas, une chose est sûre : au vu du succès rencontré par Animal Crossing: New Horizons depuis 2020, l’annonce d’un nouvel opus pour 2026 ferait assurément de nombreux heureux. Après tout, on parle d’un jeu qui s’est écoulé à près de 48 millions de copies sur Nintendo Switch au 31 mars 2025, ce qui n’en fait rien de moins que le deuxième titre le plus vendu de la console derrière Mario Kart 8 Deluxe. Ainsi, l’arrivée d’une suite sur Nintendo Switch 2 pourrait être déterminante pour la nouvelle console.

Notons par ailleurs qu’au cours de ce podcast, BeatEmUps a également évoqué la présence de plusieurs autres annonces aux côtés de celle d’Animal Crossing. Il serait ainsi notamment question de l’arrivée de Metaphor: ReFantazio et de Death Stranding: Director’s Cut sur Nintendo Switch, du shadowdrop de jeux GameCube comme Pokémon Colosseum, d’une version Switch 2 de The Witcher 3, et enfin de la très attendue date de sortie de Metroid Prime 4: Beyond. Mais encore une fois, attention : rien de tout ceci n’est officiel pour l’instant.